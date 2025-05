Zpřesněný odhad HDP za první kvartál ukázal nejrychlejší růst ekonomiky za téměř 3 roky

Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla podle zpřesněného odhadu statistiků meziročně o 2,2 procenta. Šlo o nejvýraznější nárůst hrubého domácího produktu (HDP) od druhého čtvrtletí roku 2022. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V předběžných údajích z konce dubna odhadoval meziroční nárůst HDP o rovná dvě procenta. Mezičtvrtletně HDP v prvním kvartále stoupl podle aktuálních údajů o 0,8 procenta. Předběžný odhad růstu činil 0,5 procenta.



Meziroční růst HDP podpořily podle statistiků nárůst výdajů na konečnou spotřebu o 2,3 procenta a nárůst stavu zásob o 13,6 miliardy korun. Výdaje na konečnou spotřebu domácností stouply oproti loňsku o 2,5 procenta a výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí o 1,9 procenta. Negativní vliv na výkon ekonomiky měly naopak zejména výsledky zahraničního obchodu.



Hlavními faktory mezičtvrtletního růstu hospodářství v prvním čtvrtletí byly podle ČSÚ rostoucí výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého kapitálu. "Negativně působily výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí. Vliv salda zahraničního obchodu byl neutrální," sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Výdaje na spotřebu domácností se zvedly oproti poslednímu kvartálu předchozího roku o 0,1 procenta, zatímco výdaje na spotřebu vládních institucí klesly o 1,5 procenta.



Tvorba hrubého fixního kapitálu vzrostla mezičtvrtletně o 1,1 procenta, ale meziročně klesla o 0,6 procenta. Meziroční pokles zaznamenaly především investice do ostatních strojů a zařízení a dopravních prostředků. Vzrostly pouze investice do ostatních budov a staveb.



Saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami dosáhlo v běžných cenách hodnoty 140,8 miliardy korun, o 3,3 miliardy více než ve stejném období předchozího roku. Vývoz vzrostl mezičtvrtletně o 2,8 procenta a meziročně o 3,6 procenta, hlavně kvůli vývozu elektrických zařízení a strojů. Dovoz vzrostl mezičtvrtletně o 2,1 procenta a meziročně o 4,6 procenta.



Objem mzdových nákladů letos v prvním čtvrtletí vzrostl meziročně o sedm procent. Celková zaměstnanost podle ČSÚ mezičtvrtletně vzrostla o 0,7 procenta a meziročně o 1,1 procenta. Celkový počet odpracovaných hodin se také zvedl mezičtvrtletně i meziročně.



Hrubá přidaná hodnota (HPH), tedy výsledek rozdílu mezi produkcí zboží a služeb a náklady na produkci, v prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostla mezičtvrtletně o 1,3 procenta a meziročně o 2,5 procenta. Meziroční vývoj pozitivně ovlivnil zejména průmysl s růstem o 1,4 procenta a skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství s nárůstem o 2,8 procenta. Dařilo se podle ČSÚ ale všem odvětvím národního hospodářství.