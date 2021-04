Trhy vyčkávaly před FED minutes

Dnešní obchodní seance se nesla v poměrně poklidném duchu. Všechny hlavní indexy se držely poblíž svých úterních zavíracích hodnot. dnes podpořil plán prezidenta Joea Bidena na rozvoj infrastruktury, který podle vedení společnosti stojí za zvýšení korporátních daní, které by tento rozvoj měly financovat. Konkrétní kontury zvyšování daní budou právě součástí tohoto plánu. dnes přidal 1,7 %. ViacomCBS dnes dostal zvýšené doporučení od společnosti Wolfe Research, která ve svém hodnocení poměrně logicky zmiňuje, že nedávný propad společnosti z důvodu nucených prodejů maržových pozic zatraktivnil její současnou valuaci. Ani to ale nepomohlo jeho akciím k růstu a dnešní den zakončil 1 % v záporu.Je vidět, že trhy jsou v napětí před zveřejněním zápisu ze zasedání FEDu, od kterého se aktuálně sice neočekává žádná akce, přesto ale jsou důležité komentáře ohledně budoucího zvyšování sazeb a utlumování kvantitativního uvolňování, neboli utahování extrémně uvolněné monetární politiky. FED ale pravděpodobně neudělá nic, co by mělo ekonomickým subjektům potažmo trhu vzít z plachet optimizmus.Pod drobnohled se dnes dostaly společnost, které organizují výletní plavby. Tomuto sektoru totiž koronavirová pandemie sebrala prakticky veškeré tržby a dnes reportoval svoje výsledky hospodaření jeden ze zástupců, konkrétně corporation. I přes větší než očekávanou ztrátu 2,12 USD (vs 1,67 USD očekávání) jeho akcie dnes přidaly 1,4 %. To se stalo díky komentáři o zdravém zájmu, kdy již natěšení spotřebitelé rezervují svoje palubní lístky s vidinou rozvolnění restriktivních opatření (rezervace vzrostly o 90 %). Toto pomohlo i konkurenčním společnostem Norwegian Cruise Line Holdings a Royal Caribbean Cruises, které obě skončily v kladných hodnotách. Společnost Beyond Meat, které se zabývá produkcí rostlinných náhražek masa, dnes oznámila, že otevře svou první továrnu v Číně. Ma tuto zprávu nejprve reagovala 2% nárůstem, ten ale v průbehu dne odevzdala a zakončila obchodování 2,7 % v záporu.