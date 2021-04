Microsoft kupuje Nuance, firmu na rozpoznávání řeči stojící za Siri

koupí společnost Nuance Communications, proslulou firmu na hlasovou technologii. Využije ji k tomu, aby osvobodil lékaře od psaní poznámek a umožnil jim lépe předvídat potřeby pacientů. Za jednu akcii Nuance zaplatí tento technologický gigant 56 dolarů, což představuje 23% prémii oproti páteční zavírací. Jedná se tak o největší akvizici společnosti od LinkedIn s valuací přibližně 16 miliard dolarů. Akcie společnosti Nuance dnes v pre-marketu rostou o 19,55 %. Akcie se v pre-marketu nijak výrazně nepohybují.

se snaží proniknout do sektoru zdravotní péče a prodávat více cloudového softwaru nemocnicím a lékařům. Nuance, která položila základy pro Siri od , se proto stane součástí podnikání společnosti , které slouží podnikům a vládám. Na softwaru s umělou inteligencí, který by pomohl lékařům zachytit diskuze s pacienty a integrovat je do elektronických zdravotních záznamů, již se společností Nuance spolupracuje dva roky. Tyto produkty chce pak zapojit i do své chatovací aplikace Teams a podpořit tak využití pro telemedicínu.

"Nuance je uprostřed nebývalého strategického strategického obratu posledních několika let pod vedením generálního ředitele Marka Benjamina a věříme, že pro představuje jedinečnou výhodu v oblasti zdravotní péče. “

Pod Benjaminem zúžila Nuance své zaměření a oddělila periferní podniky jako před dvěma lety Cerence, divizi s umělou inteligencí pro automobilový průmysl. Rovněž prodala svou divizi na zobrazování firmě Kofax za 400 milionů dolarů. Místo toho se více zaměřila na partnerství s poskytovateli zdravotní péče a na největší společnosti v oblasti elektronických lékařských záznamů.

Digitalizace lékařství

Jak se software s umělou inteligencí zlepšuje při analýze jazyka a předvídání lékařských potřeb, mohou být společnosti Nuance a schopny vyvinout technologii, která hledá určitá slova ve zdravotních záznamech, a umožní tak lékařům lépe navrhovat péči o pacienty.

"To může skutečně pomoci urychlit digitalizaci zdravotnictví, které zaostává za ostatními odvětvími, jako je maloobchod a bankovnictví," uvedla Anurag Rana, hlavní analytička agentury Bloomberg Intelligence. "Největší krátkodobá výhoda, kterou vidím, je v oblasti telemedicíny, kde se produkt transkripce od Nuance používá současně s Teams.“

Nuance, mezi jejíž produkty patří i software pro rozpoznávání řeči Dragon, dosáhla za fiskální rok končící 30. září čistého příjmu ve výši 91 milionů USD z tržeb ve výši 1,48 miliardy USD, poté co měla v předchozím roce ztrátu 217 milionů USD.

se také stále více zaměřuje na zdravotnictví. V květnu představil tento výrobce softwaru balíček cloudového softwaru specifického pro toto odvětví, najal vedoucí pracovníky s lékařskými zkušenostmi a zapojil strojové učení a nástroje umělé inteligence do oblastí jako jsou klinické studie. A shodou okolností se jedna z kanceláří v Bostonu nachází hned vedle sídla společnosti Nuance.

Aktivní gigant

je v oblasti fúzí a akvizic stále aktivní. Minulý měsíc Bloomberg News oznámil, že tento softwarový gigant jednal o koupi společnosti Discord, chatovací komunity pro videohry, za více než 10 miliard dolarů. A letos už si koupil výrobce videoher Zenimax Media za 7,5 miliardy dolarů. Podle údajů Bloombergu je nákup společnosti Nuance druhou největší akvizicí po nákupu LinkedIn v roce 2016 v hodnotě vlastního kapitálu více než 26 miliard dolarů.

vstoupil do oblasti umělé inteligence před desítkami let skrze své výzkumné projekty a brzkou snahu jeho spoluzakladatele Billa Gatese najít způsob, jak lidem usnadnit mluvení do počítačů pomocí obyčejné angličtiny. Nákup Nuance tak doplní úsilí z posledních let, kdy přiřadil tisícům zaměstnancům pracovat na umělé inteligenci a přišel s nástroji, které mohou zákazníci používat k vytváření aplikací, které jim rozumějí, překládají řeč, rozpoznávají obrázky a detekují anomálie. Společnost považuje umělou inteligenci za klíčovou hnací sílu budoucích prodejů cloudových služeb.

Nakonec tato akvizice může podpořit proti tvrdé konkurenci v oblasti umělé inteligence. Do této oblasti také výrazně investují jeho konkurenti jako je Google z Alphabetu a .com.

Zdroj: Bloomberg, CNBC