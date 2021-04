Reuters: Křetínského nájezd na Sainsbury vypadá jako nákladná záležitost

Daniel Křetínský patrně doufá, že supermarkety budou nadále těžit z opatření, která přinesla pandemie a která se pro obchody nabízející potraviny a zboží denní potřeby ukázala jako příznivá. Český miliardář totiž zvýšil podíl v britském řetězci supermarketů J Sainsbury a drží v něm už skoro deset procent, což vyvolává dohady, že se pokusí firmu převzít. Ve svém komentáři to dnes píše redaktorka agentury Reuters Aimee Donnellanová.



"Kvůli neúprosně vysokým nákladům a rostoucí konkurenci po uzávěrách pro něj bude obtížné dosáhnout ucházejícího zhodnocení," myslí si autorka.



Křetínský si s obchody Sainsbury's až dosud vede dobře. Podnikatel už dříve nakoupil podíly v britské Royal Mail či francouzské , a to v době, kdy byly akcie těchto firem na mnohem nižších úrovních než teď. Loni v září koupil i podíl v J Sainsbury, kdy akcie stály zhruba 179 pencí. Od té doby zpevnily o více než 30 procent a nyní se prodávají za cenu kolem 240 pencí. Tak jako jiné řetězce s potravinářským zbožím, také obchody Sainsbury's těžily ze zájmu lidí o nákupy v době uzávěr.



Převzetí společnosti J Sainsbury, jejíž obchody používají název Sainsbury's, nelze zcela vyloučit. V roce 2019 Křetínský spojil síly se slovenským investorem Patrikem Tkáčem a pokusili se koupit za šest miliard eur německou společnost , upozorňuje autorka.



"Ale na velké investice do supermarketů je teď přesto dost zvláštní doba. Až se znovu otevřou restaurace a bary, lidi asi týdenní nákupy omezí, což negativně ovlivní tržby. Pravděpodobně se opět zvýší konkurence diskontních prodejen Aldi a Lidl, které za pandemie kvůli slabším výsledkům v on-line prostředí přestaly zvyšovat tržní podíl. A provozní náklady možná zůstanou vysoké kvůli potřebě udržovat regály čisté a bez virů. To všechno znamená, že může být pro Křetínského těžké, aby v Sainsbury's dosáhl výrazného zvýšení tržeb nebo zvýšil ziskovost," domnívá se Donnellanová.



Předpokládejme, že by Křetínský za jednu akcii J Sainsbury nabídnul 288 pencí, což by byla proti současné ceně prémie kolem 20 procent. Hodnota podniku při započtení čistého dluhu a dalších závazků by činila asi 12,5 miliardy liber. Jestliže bude řetězec v příštích pěti letech zvyšovat tržby asi o 1,5 procenta, jak očekává společnost Refinitiv, a udrží marži kolem 7,5 procenta, pak by zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) mohl dosáhnout 2,3 miliardy liber. Odchod za stejný zhruba šestinásobek by podle propočtů Breakingviews znamenal poměrně mírnou interní návratnost, konkrétně kolem 11 procent.



"Jinými slovy - Křetínský ten obchod financuje dluhem, který je ekvivalentem trojnásobku EBITDA a každý rok použije 30 procent EBITDA na splátky dluhu. Eventuálně může jen zvyšovat svůj podíl. Ovšem akcie Sainsbury's se teď prodávají zhruba 22 procent nad úrovní, kde byly před pandemií. Loni Křetínský udělal dobrý obchod, jestli to ale teď chce zopakovat, možná se bude muset podívat po něčem jiném," uzavírá autorka.

Výkonnost akcií Sainsbury kotovaných v Londýně za posledních 5 let:

Graf: Patria.cz

Foto: Sainsbury