Dell osamostatní svoji softwarovou divizi VMware

Americký výrobce počítačů Dell Technologies Inc. oddělí svůj podíl 81 procent v softwarové divizi VMware. Vzniknou tak dvě samostatné společnosti. Krok má Dellu pomoci snížit dluh, uvedla agentura Reuters. Rozdělení by mělo být dokončeno ve čtvrtém čtvrtletí.



VMware se zaměřuje na software pro cloud computing, tedy poskytování služeb či programů vzdálenými servery dostupnými z internetu. V současnosti je divizí Dellu s nejlepším výkonem. Těží z toho, že firmy se snaží snížit své náklady a přesouvají se ke cloudovým službám. Tento přesun zrychlila pandemie nemoci covid-19.



V rámci transakce VMware všem svým akcionářům, včetně Dellu, vyplatí mimořádnou dividendu v rozmezí 11,5 miliardy až 12 miliard USD (249 až 260 miliard Kč). Dell tak obdrží 9,3 miliardy až 9,7 miliardy USD. Tuto dividendu chce Dell použít na snížení dluhu, který činí 41,62 miliardy USD. Dluh narostl v roce 2016 při převzetí tehdejšího většinového majitele VMware, firmy .



Společnosti uvedly, že dohoda zjednoduší jejich kapitálové struktury. Obě firmy také počítají s uzavřením obchodní dohody, která jim umožní pokračovat ve společném vývoji zdrojů a sladí jejich prodejní aktivity. Nejvyšší představitelé obou firem by podle dohody měli dostávat odměny v závislosti na úspěchu partnerství. Osamostatnění také umožní VMware navázat spolupráci s dalšími poskytovateli cloudových služeb.



Dell již v polovině loňského roku uvedl, že zvažuje další budoucnost VMware.