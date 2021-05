O2 po prvním čtvrtletí: Tradiční služby pomáhají vyrovnat dopad pandemie, růst výnosů má své ale

Telekomunikační operátor O2 dosáhl v letošním prvním čtvrtletí čistého zisku 1,293 miliardy korun, meziročně vyššího o 1,9 %, při růstu výnosů o 5,4 % na 10,109 miliardy korun a meziročním růstu zisku na úrovni EBITDA o 9,4 % na 3,388 miliardy korun. Výsledky na úrovni čistého zisku zaostaly za konsensuálním odhadem analytiků 1,469 mld. Kč a jsou blízko odhadu Patria Finance 1,329 mld. Kč. Nad odhadem trhu i Patrie jsou pak reálné tržby i zisk EBITDA. Akcie v samém úvodu obchodování na pražské burze ztrácejí nižší desetinu procenta a obchodují u 268 Kč/akcie.

Tabulka: Výsledky O2 v 1Q21:



Zdroj: TZ k výsledkům O2 za 1Q21

„Celkově firma reportovala solidní výsledky, kde výpadky příjmů způsobené pandemií kompenzují vyšší příjmy v mobilním segmentu, segmentu ICT a populární O2TV. Firmě pomáhá i striktní nákladová disciplína. I přes komplikace, kterým O2 minulý rok čelila, očekáváme dividendu na stejné úrovni jako v minulém roce, tedy 21 korun na akcii,“ uvádí v prvním rychlém komentáři k výsledkům O2 analytik Patria Finance Martin Cakl. Téma dividendy O2 společně s výsledky za první letošní kvartál nekomunikuje, lze ji tedy očekávat tradičně v souvislosti výroční valné hromady.

Jak O2 ve zprávě upozorňuje, silnou roli hrály ICT projekty. Při očištění jejich vlivu by fixní výnosy v ČR rostly meziročně pouze o 0,6 % místo celkových 8,9 %, což by výrazně utlumilo meziroční dynamiku růstu celkových výnosů. To odpovídá rovině „vzkazu investorům“, která je ve výsledkové zprávě patrná: co O2 odebrala situace kolem pandemie covid-19, to firma dokázala dorovnat tradičními službami. Z interního pohledu O2 jsou tak například celkové výnosy víceméně stabilní.

Druhým bodem, kde O2 u čísel za první letošní kvartál doplňuje extra poznámku, je vývoj na Slovensku, které vykazuje meziroční růst výnosů o 10,1 %, z toho mobilních o 8,2 %. O2 v poznámce uvádí, že roli sehrává vývoj na trhu, který se po meziročním poklesu o 5,3 % v loňském roce 2020 postupně stabilizuje při růstu mobilních výnosů v EUR o 6,4 %.

„Už je to rok, co se potýkáme se všemi problémy, které s sebou pandemie přináší, a naše technologie a služby spolehlivě podporují práci z domova, distanční výuku a fungování společnosti. Potýkáme se s více než dvojnásobným navýšením provozu v sítích, ztíženým fungováním distribučních kanálů a často urgentnějšími potřebami na straně našich zákazníků. To si vyžaduje nejen dodatečné investice do sítí a kapacit, ale také výrazně zvýšené úsilí a kreativitu všech lidí v O2, pro které je práce v této situaci náročnější než obvykle. Za to všechno bych jim chtěl především velmi poděkovat,“ říká Jindřich Fremuth, generální ředitel a předseda představenstva O2 Czech Republic.

O2 zdvojnásobila v průběhu prvního čtvrtletí rychlost pevných internetových přípojek pro více než milion lidí. Navíc právě nyní zahajuje investičně velmi náročnou obměnu své radiové sítě, která díky špičkovým technologiím přinese rychlý mobilní internet 5G dalším milionům zákazníků jak v České republice, tak na Slovensku.

„V České republice se nám růstem výnosů v tradičních oblastech daří kompenzovat přetrvávající negativní dopad pandemie na výnosy z roamingu. Postupně navyšujeme výnosy v oblasti ICT, které ale oproti našemu tradičnímu podnikání generují výrazně nižší ziskovost,“ komentuje výsledky společnosti Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel O2 Czech Republic. „Na Slovensku, kde jsme v roce 2020 zaznamenali více než 5% meziroční pokles mobilních výnosů, dochází v prvním čtvrtletí k jejich postupné stabilizaci,“ dodává.

Finanční výsledky podrobněji

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v prvním čtvrtletí 2021 úrovně 10,109 miliardy korun, meziročně o 5,4 % více. „Hlavními zdroji růstu byly výnosy z O2 TV, mobilních dat, ICT a na Slovensku,“ uvedla firma. V České republice se provozní výnosy v prvních třech měsících roku 2021 zvýšily o 4,2 % na 8,190 mld. Kč. Výnosy v mobilním segmentu byly meziročně o 1,4 % vyšší a dosáhly 4,970 mld. Kč. V segmentu pevných linek vzrostly výnosy o 8,9 % na 3,221 mil. Kč. „Bez výnosů z ICT služeb by byly meziročně bez významné změny,“ upozorňuje O2 a znovu zde odkazujeme na komentáře pod tabulkou.

Na Slovensku se celkové provozní výnosy v prvním čtvrtletí 2021 zvýšily meziročně celkových 10,1 % na 1,946 mld. Kč (+8,3 % na 74,6 mil. EUR). Z toho mobilní výnosy vzrostly o 8,2 % na 1,837 mld. Kč, respektive o 6,4 % na 70,5 mil. EUR. Po poklesu o 5,3 % v roce 2020 tak dochází k postupné stabilizaci, zejména díky nárůstu výnosů z prodeje zařízení. I zde znovu akcentujeme komentáře pod výsledkovou tabulkou.

Konsolidovaný provozní zisk EBITDA dosáhl u O2 v prvním čtvrtletí 2021 výše 3,388 mld. Kč, zatímco konsolidovaný čistý zisk dosáhl na 1,293 miliardy korun. Konsensem pro zisk EBITDA bylo 3,296 miliardy korun a odhadem Patrie 3,198 miliardy korun. Konsensem pro čistý zisk pak bylo 1,469 mld. Kč při odhadu Patrie 1,329 miliardy korun.

Provozní výsledky podrobněji

Celkový počet mobilních registrovaných SIM karet v České republice dosáhl na konci března 2021 celkem 5 952 tisíc. Báze mobilních smluvních služeb byla na úrovni 3 328 tisíc, počet SIM karet mobilních předplacených služeb byl 1 872 tisíc, zatímco počet M2M SIM karet dosáhl 752 tisíc.

Počet služeb některého z tarifů O2TV (IPTV a OTT verze), která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 31. březnu 2021 celkem 563 tisíc včetně zákazníků, kteří využívají měsíční balíčky O2TV Sport Pack online a O2TV HBO a Sport Pack.



Počet služeb fixního vysokorychlostního internetu přes kabel i pomocí bezdrátové technologie dosáhl ke konci března 2021 celkem 862 tisíc.

K 31. březnu 2021 dosáhl počet aktivních SIM karet na Slovensku dohromady 2 221 tisíc. Mobilních smluvních služeb bylo 1 057 tisíc, předplacených služeb 704 tisíc a počet M2M SIM karet dosáhl 460 tisíc.