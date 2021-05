Zisky obchodovaných firem a další vývoj na akciích

Se ziskovostí obchodovaných firem v USA to zatím vypadá dobře. Ukazuje se ale také, že investoři jsou už hodně nadváženi u akcií, které vykazují lepší než očekávané zisky. Pro Yahoo Finance to uvedla Savita Subramanian ze Strategy at , podle které jsou v USA patrné známky ekonomického oživení a ziskovost firemního sektoru by letos měla překonat maxima z roku 2019.



Strategička hovořila o tom, že vše nahrává velmi silnému oživení zisků, rizikem je inflace. Zatím se ale zdá, že firmy jsou schopny promítat rostoucí ceny vstupů do svých prodejních cen. Pokud by se to „z jakéhokoliv důvodu změnilo“, dojde k poklesu marží. „Čekáme, že se zisky letos zvednou o 30 %, což je naprosto výjimečné. Problém je, že trh to již v cenách odráží, možná ještě trochu více,“ dodala strategička, podle které je tak potenciál pro další velký růst trhu omezen. To ale nemusí platit o některých sektorech.



Subramanian tedy míní, že inflace představuje pro akcie potenciální riziko, ale zatím to na této frontě vypadá dobře. Zhorší se ale podle ní informace, které půjdou z ekonomiky na trh. Příkladem může být úvaha o tom, jak vláda splatí dluhy spojené se současnou stimulací. Hovoří se tak třeba o zvýšení daní, což může trh ovlivňovat negativně. Zvýšení daní z kapitálových zisků by totiž mohlo snížit „chuť na akcie“, některé jiné daně by zase mohly brzdit spotřebu.



U zmíněné inflace je klíčovou otázkou, zda dojde jen k přechodnému zvýšení nebo zda se začnou projevovat dlouhodobější inflační tlaky, které by Fed donutily k přehodnocení své politiky. Jak to poznat? Strategička odpověděla, že na akciovém trhu jsou akcie, které mohou sloužit jako vedoucí indikátory inflace. Patří sem například některé firmy ze sektoru materiálů či energetiky. Ty zatím rostou, pokud ale přejdou ke stagnaci, může to být známka, že „inflace je zvládnutelná“.



Je také dobré sledovat marže, protože jejich pokles by naznačoval, že firmy ztrácejí schopnost promítat vstupy do výstupních cen. Doposud je patrná silná poptávka, což tuto schopnost udržuje. A v neposlední řadě tu jsou strukturální trendy včetně přesunu prodeje z tradičních kamenných prodejen na internet. Ten byl v minulosti výrazným dezinflačním faktorem, ale je otázka, kde se v tomto cyklu nacházíme. Strategička v této souvislosti uvedla, že podle dat z kreditních karet nyní v USA už probíhá asi 60 % prodejů přes internet.



Jako dezinflační faktor bývá také někdy zmiňováno stárnutí populace. Strategička si ale podle svých slov není jista, zda tento trend musí být nutně dezinflační. Je sice pravdou, že může vyvolat útlum poptávky, protože starší lidé méně utrácí. Na stranu druhou ale může dojít k tomu, že k dispozici bude méně práce. Každopádně na trhu je patrné, že akcie, které těží z dezinflačních trendů, se stále obchodují s výraznou prémií relativně k těm, které by těžily z vyšší inflace, míní Subramanian.



Ohledně možných změn v americkém daňovém systému strategička uvedla, že historicky nelze vypozorovat nějaký vztah mezi daněmi z kapitálových zisků, ze zisků či příjmů na straně jedné a chováním akcií na straně druhé. Na stranu druhou jsou daňové změny velmi silným tématem pro jednotlivé sektory. Například vyšší daňové sazby pro lidi s nejvyššími příjmy by znevýhodňovaly firmy pohybující se v oblasti luxusního zboží relativně k diskontnímu retailu. Hovory o vyšších daních jsou pro akcie jako celek ale „opticky negativní“. Protože mají dopad na sentiment, chování investorů by mohla fakticky změnit daň z kapitálových zisků, dodala strategička.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Zdroj: Yahoo Finance