Yardeni: Nový abnormál, zisky nahoru, valuace stále vysoko

Známý ekonom a investor Ed Yardeni na svém blogu píše, že zvedá své prognózy ziskovosti obchodovaných firem, a to jak pro letošní, tak pro příští rok. „Pro rok 2022 bych je zvýšil ještě více, ale neučinil jsem tak kvůli plánu Bidenovy vlády na zvýšení daní,“ píše Yardeni.



Letos tedy firmy z indexu S&P 500 dosáhnou podle investora zisků ve výši 180 dolarů na akcii (předtím čekal 175 dolarů na akcii). A v roce 2022 by se měly zisky dostat na 200 dolarů na akcii (dříve 190 dolarů na akcii). Ekonomika se podle něj přehřívala ještě předtím, než domácnosti od vlády dostaly poslední várku šeků a bude „rozžhavená do běla“ poté, co lidé obdrží 1400 dolarů vládní pomoci.



Indexy ekonomické aktivity ukazují podle Yardeniho na rychlé oživení a PMI obvykle značně korelují s tržbami obchodovaných firem. Únorová PMI výrobního sektoru se přitom nacházela na mimořádně vysokých úrovních a podobné to bylo v březnu. To znamená, že tržby obchodovaných firem by mohly letos růst o 10 – 15 %.



Takový růst tržeb je samozřejmě dobrým základem pro silný růst zisků. A Yardeni míní, že jim pomohou i marže. Ty minulý rok dosáhly v průměru 10,4 % a mohly by růst letos i příští rok. Po recesi se totiž obvykle zvedají a během oživení je táhne vyšší produktivita. Ve výsledku tak Yardeni očekává v úvodu popsané zvýšení ziskovosti.



Yardeni dodává, že očekávání zvyšují i analytici a nahoru se pohybuje jejich konsenzus. Co ale valuace? Investor píše, že jeho klienti se jej ptají, zda by neměl snížit očekávané PE, protože by měly jít nahoru sazby. Yardeni konkrétně čeká, že výnosy desetiletých vládních obligací se dostanou na 2 – 3 %, a to během 12 – 18 měsíců. Co tedy bude s valuacemi?



„V minulosti bych obyčejně své očekávané PE snížil s tím, jak by rostly očekávané výnosy. Toto ale nejsou běžné časy, nacházíme se v novém abnormálu. Valuační násobky tak pravděpodobně zůstanou vysoko, kolem současných úrovní. Důvodem je uvolněná fiskální a monetární politika,“ píše investor.



Následující graf srovnává vývoj amerického akciového trhu s PMI výrobního sektoru:







Zdroj: Blog Eda Yardeniho, , Isabelnet