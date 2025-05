Nejvlivnější bankéř světa varuje investory. Nálada na trhu neodráží rizika.

Samolibost, vyšší inflace a případná stagflace jsou rizika, na která upozorňuje šéf největší americké banky . Podle Jamieho Dimona jsou rizika nadále vyšší, než si řada lidí připouští. Během dne s investory dále upozornil na vysokou cenu amerických aktiv a rozdíly mezi výnosy dluhopisů.

„Úvěry nyní nesou velké riziko,“ řekl Dimon v pondělí. „Lidé, kteří nezažili hlubokou krizi, nechápou, co se může v oblasti úvěrů stát,“ dodal bankéř. Rozdíly mezi výnosy – credit spread – na který naráží, znázorňuje, o kolik se liší výnos na dluhopisech s podobnou dobou splatnosti, ale jinou kvalitou emitenta.

Index OAS, který sleduje rozdíl mezi výnosy státních a rizikových dluhopisů, se pohybuje kolem úrovně 3,2 procenta. Právě poměrně nízký rozdíl mezi bezpečnými a rizikovými dluhopisy podle Dimona značí přílišný optimismus. Investoři podle něj přehlíží možné zpomalení ekonomiky. Pro porovnání během finanční krize v roce 2008 se vyšplhal až ke dvaceti procentům. Na počátku pandemie Covidu-19 činil rozdíl mezi výnosy téměř devět procent.

Strach z upadnutí americké ekonomiky do recese značně pominul poté, co Donald Trump oznámil příměří v celní bitvě s Čínou, kterou rozpoutal během dubna. Americká aktiva se v tomto období propadla, aby se následně během několika týdnů dostala zpět na hodnoty před obchodní válkou. „Investoři se cítí dobře, jelikož ještě nepocítili dopady cel,“ popsal současnou situaci Dimon. „Myslím, že to ukazuje na mimořádnou míru samolibosti,“ dodal bankéř.

Vyjednávání o clech stále není u konce. Posledními výsledky snažení amerického prezidenta bylo dočasné snížení cel na obchod mezi USA a Čínou a obchodní dohoda se Spojeným královstvím. Dařilo se mu také během návštěvy v Perském zálivu.

Nicméně i přes nižší cla je zatížení obchodu podle Dimona extrémní. Není jasné, jak budou jednotlivé země reagovat a rozběhnout výrobu v USA nějakou dobu potrvá. Dále upozornil, že firmy pravděpodobně sníží výhledy na zisk. „Předvídat výsledek nelze, ale myslím si, že šance na zvýšení inflace a stagflaci je vyšší, než někteří lidé předpokládají,“ upozornil šéf .

Nehledě na veškerá rizika, která Dimon zmínil, bankovnímu domu žádné velké nebezpečí nehrozí. Firma očekává čistý zisk z úroků ve výši 94,5 miliardy dolarů. Finanční ředitel banky Jeremy Barnum během pondělního setkání s investory uvedl, že výhled banky se od prvního kvartálu mírně zlepšil.

Z prezentace pro investory dále vyplývá, že spotřebitelé a menší firmy jsou stále v dobré finanční kondici, a i když spotřebitelská nálada klesá, nepromítá se to zatím do chování spotřebitelů. Banka se ale na případné zhoršení situace připravuje a v dubnu navýšila rezervy na krytí nesplacených úvěrů o 973 milionů dolarů. Analytici čekali navýšení rezerv o pouze o 290 milionů.

Volatilita a nejistota na trhu bude mít vliv na segment investičního bankovnictví, kde očekává nižší příjmy plynoucí z poplatků. „Očekáváme pokles přibližně o patnáct procent,“ řekl Troy Rohrbaugh, výkonný ředitel investiční a komerční divize . „Velká část klientů kvůli Trumpově politice šlápla na brzdu a do akvizic se nehrnou,“ dodal jeho kolega Doug Petno.

Růst příjmů banka očekává v případě obchodování na kapitálových trzích. V meziročním srovnání by mohl příjem z tohoto segmentu vzrůst o jednotky procent. Dimon uvedl, že v prvním čtvrtletí těžila banka z turbulentní situace na trhu a její obchodníci zaznamenali rekordní zisky.

Akciím se v letošním roce zatím daří. Od počátku roku vzrostla cena akcií banky od 10,5 procenta a překonala tak velké americké indexy S&P 500 a Nasdaq . Ve stejném období porazily akcie také konkurenci a Bank of Amerika, akcie konkurenčních bank rostly o 7 a 1,9 procenta. Na pětiletém horizontu se ale nejvíce dařilo akciím , které zaznamenaly zhodnocení 240 procent, akcie přidaly o 40 bazických bodů méně.

Zdroj: Bloomberg, FRED