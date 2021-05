Další růst podnikatelského i spotřebitelského optimismu v EU, ale i obav z růstu cen. Podobně jako v ČR

Podle květnového čísla se mezi podnikateli i spotřebiteli v unijních zemích nálada opět zlepšila. Důvodem je nepochybně perspektiva končící pandemie a s ní spojených restrikcí, která výrazně zasáhla do života obyvatel i fungování firem napříč kontinentem.



Zlepšování sentimentu je patrné ve všech oblastech, tedy v průmyslu, stavebnictví, službách i finančním sektoru. Ve srovnání s předchozími třemi měsíci firmy hodnotí příznivěji svoji stávající situaci a současně mají velmi příznivá očekávání ohledně následujících třech měsíců. Nálada se sice mírně zhoršila v průmyslu, nicméně i tak zůstává téměř rekordně optimistická.



Velmi pozitivní očekávání panují u zaměstnanosti, kde se už sentiment v podstatě vrátil nad předkovidovou úroveň. Soustavně však vedle toho narůstají inflační očekávání – zvláště pak v průmyslu, který se musí vypořádávat s rostoucími cenami surovin a dalších vstupů, zdražujícími energiemi, emisními povolenkami a vůbec „zeleným úsilím“, stále ještě nestabilizovanou nákladní dopravou a v řadě zemí i nedostatkem kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků.



Aktuální průzkum je dalším potvrzením restartu evropské ekonomiky, která se ještě v úvodu roku nacházela v recesi. Současně však napovídá o potenciálních inflačních tlacích ve výrobě, která s odstupem času prosáknou i do cen pro spotřebitele.



Velmi příznivě vyznívají i výsledky průzkumu pro českou ekonomiku. Je zde vidět přetrvávající optimismus ve všech významných oborech průmyslu, stejně jako zvýšenou potřebu přijímat další zaměstnance. Pozitivní jsou i čísla za služby, kde se výrazně zlepšila nálada v souvislosti s koncem restrikcí. A nejde přitom jen o oblast HORECA, ale i obchod a dopravu. Ochlazení naopak čekají poštovní a kurýrní služby, které se chystají propouštět. Zřejmě i v důsledku možného návratu spotřebitelů do kamenných obchodů nebo všeobecné firemní restrukturalizaci. Přesto to s návratem do obchodů nemusí být tak žhavé, jak se občas čeká. Nakupování v e-shopech má přece jen své výhody. V každém případě průzkum vyznívá velmi pozitivně i pro ČR.