Ifo: Podnikatelská nálada v Německu je nejslabší za půl roku

Podnikatelská nálada v Německu v lednu klesla na šestiměsíční minimum, a to v důsledku druhé vlny šíření koronaviru, která přerušila zotavování ekonomiky. Ukázal to průzkum, jehož výsledky dnes zveřejnil institut Ifo. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.



Index podnikatelské nálady na měsíc leden klesl na 90,1 z prosincových 92,2 bodu. Dostal se tak nejníže od loňského července. Pokles byl navíc výraznější, než očekávali analytici. Ti v anketě agentury Reuters lednovou hodnotu indexu odhadovali v průměru na 91,8 bodu.



"Druhá vlna koronaviru dočasně ukončila oživování německé ekonomiky," uvedl prezident Ifo Clemens Fuest.



Minulý týden institut Ifo předpověděl, že německá ekonomika bude v letošním prvním čtvrtletí v důsledku prodloužených opatření proti šíření koronaviru stagnovat. Ve druhém čtvrtletí by však podle něj měla dosáhnout zhruba tříprocentního růstu.



Ekonom Thomas Gitzel ze společnosti VP Bank předpověděl, že ekonomika v prvním čtvrtletí klesne. Zpracovatelský průmysl podle něj nedokáže vykompenzovat propad v sektoru služeb, za kterým stojí opatření proti šíření koronaviru.



Spolkový statistický úřad minulý týden v předběžné zprávě uvedl, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa loni klesl kvůli pandemii covidu-19 o pět procent. Přesnější údaje včetně vývoje ve čtvrtém čtvrtletí zveřejní úřad v pátek. Michael Kuhn, který má v úřadu výpočty HDP na starosti, minulý týden odhadl, že v posledních třech měsících loňského roku ekonomika "zhruba stagnovala".



Ve třetím čtvrtletí se německá ekonomika zotavovala z jarního útlumu způsobeného pandemií covidu-19. HDP se zvýšil o 8,5 procenta po propadu o rekordních 9,8 procenta ve druhém kvartálu.