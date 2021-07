Akcie i výnosy výrazně dole, euru se naopak daří

Odpoledne přináší aspoň mírnou úlevu akciím, když se jejich strmý propad přerušil. V Evropě jsou hlavní indexy stále hluboko v červeném, DAX -2,4 pct, AEX -2,5 pct, FTSE 100 -2,3 pct. Wall Street je na tom dnes relativně lépe, když se pokles klíčových indexů pohybuje kolem 1,4 procenta. Momentální konsolidace přichází spolu s ustálením dluhopisů. 10Y americký výnos je na 1,275, tedy o 4 bazické body dole.

Měli jsme tu zprávy o měnové politice ECB i Fedu, trvají obavy z regulace technologických firem v Číně, ale to vše jen vytváří prostředí pro rozvíjení spekulací o růstu a inflaci. Navíc při zkráceném týdnu začátkem prázdnin, kdy likvidita upadá.

Během dne se na jednotlivých akciových sektorech začal více projevovat ústup investorů od sázek na reflaci a oživení ekonomik. Cyklické sektory tak patří k těm horším, přičemž uchráněno není ani IT, které od koronakrize často hrálo roli defenzivní sázky v podobných situacích. Dnes ovšem investoři obecně omezují riziko a vybírají zisky z nastoupaných akcií, takže ani tento sektor neobešli.

Zprávy z průběhu dne měly na dění okrajový vliv. Týdenní data z amerického trhu práce navíc vyšla mírně horší, než se čekalo, takže situaci nijak vylepšit nemohla.

Eurodolar se dnes zvedl o půl procenta a obchoduje se na 1,1865. Relativní vývoj krátkých výnosů by pohyb vzhůru ospravedlnil, ovšem na druhou stranu by se při obavách o hospodářský růst euru dařit moc nemělo. To platí ještě víc, pokud zdrojem strachu je dopad čínského zpomalení. Koruna dál oslabila k euru až nad 25,90, ale spolu s odpolední konsolidací globálních trhů se pohyb kurzu přerušil.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:44 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.8874 0.5360 25.9318 25.6957 CZK/USD 21.8155 -0.0824 21.9035 21.7825 HUF/EUR 357.8699 0.4491 358.8779 356.4700 PLN/EUR 4.5476 0.3043 4.5547 4.4951

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6990 -1.4796 7.7019 7.6244 JPY/EUR 129.9990 -0.3736 130.4160 129.5250 JPY/USD 109.5585 -0.9815 110.6550 109.5410

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8611 0.7777 0.8615 0.8545 CHF/EUR 1.0848 -0.6766 1.0922 1.0838 NOK/EUR 10.4141 1.2150 10.4353 10.2410 SEK/EUR 10.1678 0.0051 10.2044 10.1535 USD/EUR 1.1865 0.6058 1.1868 1.1784

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3446 0.6185 1.3484 1.3351 CAD/USD 1.2549 0.5517 1.2591 1.2478