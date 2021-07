Automobilka Stellantis investuje 30 miliard eur do elektrifikace svých vozů

Automobilka Stellantis do roku 2025 investuje 30 miliard eur (777 miliard Kč) do elektrifikace svých vozů. Ve strategii, která jí má pomoci čelit konkurenci Tesly a jiných výrobců, ji podpoří pět bateriových továren v Evropě a ve Spojených státech. Čtvrtý největší producent aut na světě to podle agentury Reuters uvedl na dnešní on-line prezentaci.



Firma vznikla v lednu spojením americko-italského výrobce Fiat Chrysler a francouzské společnosti PSA. Do roku 2030 chce, aby přes 70 procent jejích vozů prodaných v Evropě bylo nízkoemisních - buď na baterie nebo hybridy - místo současných 14 procent. Stellantis vyrábí vozy 14 značek, mimo jiné Peugeot, Fiat, Dodge nebo Opel, plně elektrifikované vozy budou nabízet všechny. Podle šéfa podniku Carlose Tavarese budou mít upravené vozy dojezd až 800 kilometrů.



Jednu továrnu na baterie Stellantis postaví v závodě na výrobu motorů v italském Termoli. Už dříve oznámil, že továrny vzniknou i v Německu a ve Francii. Jednu se chystá otevřít také v USA.



Na podobné akci minulý týden oznámil francouzský konkurent firmy automobilka , že plně na elektřinu bude do roku 2030 jezdit 90 procent jeho hlavních modelů. Druhý největší výrobce automobilů po Toyotě chce, aby elektromobily tvořily 55 procent prodeje v Evropě do stejného roku.