Rizika, která podle analytiků z Wall Street způsobují na globálních trzích obavy o další růst

Počet případů nakažených Covid-19 roste spolu s výskytem mutace delta a celá řada makroekonomických změn posouvá narativ na globálním trhu od mírného růstu až ke strachu, že tento růst skončí, tvrdí . Nakolik jsou reálné vyhlídky dalšího růstu? A vyplatí se nyní vsadit na růst nebo na hodnotu?

V komentáři z minulého týdne tato britská banka podotkla, že investoři jsou vzhledem k rizikům zpomalení zahedgeovaní, ale dodávají, že nedávná prudká změna u reflačních obchodů byla „přehnaná“.

„Směsice dat již nepřinášející pozitivní překvapení a značící, že nedostatek nabídky a práce by mohl znamenat dlouhodobější inflaci, čím dál tvrdší zákrok Číny proti různým sektorům a zvyšující se riziko z mutace delta - to vše stačí na to, aby se trhy začaly obávat o budoucí růst,“ uvedl Emmanuel Cau, vedoucí akciové strategie pro Evropu v bance .

Cau zdůraznil, že vyhlídka nižšího růstu a vyšší inflace vede k velkým a poněkud nevyzpytatelným pohybům na cenách aktiv, přičemž nejzřetelnějším indikátorem byl nedávný dramatický pokles výnosů.

"Akcie se zatím drží relativně dobře, což neodpovídá velkému riziku rotace, které bublá pod povrchem a do značné míry vymazalo pozitivní výnosy u reflačních obchodů," poznamenal a dodal, že slabá letní likvidita a smíšené zprávy z centrálních bank navíc přispívají ke zmatku na trhu a pravděpodobně prudké pohyby ještě zhoršují.

Divoké léto

V posledních týdnech americký Fed projednával plány na utažení svého programu kvantitativního uvolňování a v roce 2023 odhaduje dvě zvýšení úrokových sazeb, zatímco Evropská centrální banka se rozhodla pro mnohem více holubičí tón a čínská centrální banka znovu naznačila svou připravenost stimulovat svou ekonomiku. věří, že je „příliš brzy“ mluvit o konci cyklu nebo nazývat kombinaci vyhlídky nižšího růstu spolu s dlouhodobější inflací „stagflací“. Ta by podle něj vyžadovala mnohem nižší růst a mnohem vyšší inflaci.

"Za sebou máme očkování, opětovné otevření a americké fiskální stimuly a před sebou máme pouze výsledkovou sezónu za Q2 jako jasný katalyzátor opětovného propojení trhů se zdravými fundamenty, můžeme tedy čekat divoké léto," řekl Cau.

Zatímco vakcíny proti Covidu úspěšně snižují míru úmrtí a hospitalizací, rostoucí výskyt mutace delta a riziko dalších, stejně jako jejich potenciální dopad na země s nižší mírou očkování neustále zhoršují výhled, uvedla .

Poslední hurá pro hodnotu

V červnovém průzkumu mezi institucionálními klienty zjistila, že investoři jednoznačně upřednostňují hodnotové akcie. Tedy ty, které jsou považovány za levné ve srovnání s finančními metrikami a výkonem společnosti, a to zejména evropské akcie a komodity. V úterním komentáři analytici uvedli, že jde ale pravděpodobně o „poslední hurá“ pro hodnotovou rally, jak se ekonomiky opět otevírají, zejména když Evropa zaostává za USA.

Šéf amerických akciových stratégů v Tobias Levkovich se však domnívá, že vzhledem k tomu, že ceny akcií v USA v období od června 2020 do června 2021 rostly v průměru o 40 %, je nutné revidovat poměr rizik a výnosů. „Vnímáme 10% riziko oproti potenciálu 1–2% zisku,“ uvedl Levkovich a dodal, že investoři se zdají být „příliš spokojeni s tím, že valuace jsou pouze funkcí nízkých úrokových sazeb, i když prémie za akciové riziko jsou pevně nad typickými úrovněmi před globální finanční krizí.“

Akciové rizikové prémie měří nadměrný výnos, který může investor očekávat při investování na akciovém trhu oproti bezrizikové míře návratnosti. "I když rizikové prémie v loňském roce klesly ze svých maxim, jsou tato čísla stále vyšší, protože uvolněná politika centrální banky má své náklady a investoři si to uvědomují," doplnil Levkovich. "Navíc potlačení úrokových sazeb by znamenalo, že výhledy Fedu nebo ECB o trvalém růstu HDP nejsou nijak zvlášť přesvědčivé."

Zdroj: CNBC