Revolut získal dalších 800 milionů dolarů, valuace firmy roste na 33 miliard

Britská fintechová společnost Revolut, která působí i na českém trhu, získala v novém kole financování 800 milionů dolarů (17,3 miliardy Kč). Hlavními investory byly investiční fond Vision Fund 2 ze skupiny SoftBank a fond Tiger Global Management. Firma byla ohodnocena na 33 miliard dolarů, zatímco před rokem byla ohodnocena na 5,5 miliardy. Revolut se stal nejcennější britskou fintechovou firmou a zároveň je druhým největším evropským fintechových jednorožcem, tedy start-upem, jehož hodnota přesáhne miliardu dolarů. První pozici drží švédský poskytovatel finančních služeb Klarna.



Společnost vznikla v roce 2015 a od té doby přitáhla přes 16 milionů klientů, kterým umožňuje obchodovat na burze a nabízí jim dále mimo jiné směnu deviz a debetní karty. Firma se sídlem v Londýně získala zákazníky výhodnějšími kurzy při směně měn, než jaké nabízejí banky, a dalšími produkty včetně investic do kryptoměn.



Rychlý růst se zatím nepromítl do ziskovosti. V posledním finančním roce start-up své roční ztráty zdvojnásobil vlivem investic do kontroly rizik. Revolut v posledních letech zrychlil svou globální expanzi a pronikl na trhy, jako jsou Spojené státy, Austrálie a Japonsko. Na český trh vstoupil v květnu 2018.



Získané investice Revolut použije především na vývoj produktů a na marketing v zemích, do kterých expanduje, zejména v USA a Indii, řekl novinářům finanční ředitel Mikko Salovaara. Získání finančních prostředků podle něj neovlivní harmonogram případného vstupu Revolutu na burzu."Myslíme si, že nakonec budeme veřejně obchodovanou společností, ale nemáme žádné bezprostřední plány na vstup na burzu," uvedl Salovaara.



Nové kolo financování podpořil britský ministr financí Rishi Sunak, který chce v zemi rozvíjet finančně technologické odvětví, aby tak pomohl udržet konkurenceschopnost tamního finančního sektoru po brexitu."Chceme vidět ještě více skvělých britských fintechových úspěchů, jako je Revolut," řekl Sunak.



