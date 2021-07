Minerd: Vzdálený konec býčího trhu a propad kryptoměn

Globální investiční ředitel společnosti Guggenheim Partners Scott Minerd hovořil na CNBC o svém pohledu na současné dění na trzích. Ohledně poklesu výnosů amerických obligací uvedl, že i tak jsou ve srovnání s výnosy v jiných vyspělých zemích stále nejvýš a do Spojených států proudí hodně kapitálu ze zahraničí. Včetně portodolarů, které „musí být někam investovány“. Guggenheim Partners také spravuje peníze pojišťoven, tudíž přímo vnímá, že příliv peněz na dluhopisový trh je z této strany „mimořádně silný“. Jaký je investorův výhled?



Minerd řekl, že i běžní lidé se nyní snaží kupovat dluhopisy ve snaze „mít alespoň nějaký výnos na úspory do důchodu“. Před rozhovorem si pak investor podle svých slov prohlížel grafy a dospěl k názoru, že neexistuje žádná výrazná technická překážka, která by výnosům desetiletých obligací bránila v dalším poklesu až k 1 %. A tam to nemusí skončit i proto, že nyní je podle investora ze sezónního hlediska příznivé období pro růst cen dluhopisů.



Ohledně vlivu ekonomického prostředí Minerd přidal k dobrému příhodu, kterou mu vypravoval jeho učitel technické analýzy. Podle ní jednou došlo k tomu, že analytik hovořil s vedením jedné společnosti, které mu dalo informaci, že podmínky jsou tak výborné, že už ani nemohou být lepší. Analýza této společnosti ale nakonec dospěla k doporučení „prodat“ a důvodem bylo právě to, že „lepší už to být nemůže“.



Pro současnou situaci je tento příběh relevantní proto, že tempo ekonomického růstu začne postupně klesat a to samé platí o inflaci. Pro investory jde o nečekaný obrat, který se projevuje právě tím, že roste zájem o dluhopisy. Co akcie? Zde investor poukázal na analýzy, které ukazují, že ve druhém roce růstu se dostavují výrazné korekce s tím, jak se ekonomika posouvá do další fáze cyklu.



Minerd tedy na jednu stranu hovořil o korekci, která se podle něj letos dostaví. Na druhou stranu ale míní, že konec býčího trhu je ještě daleko. Podle jeho názoru jsou totiž současné valuace amerických akcií zhruba na férových hodnotách odrážejících výši sazeb. Jestliže by pak měly výnosy dluhopisů dál klesat tak, jak to bylo popsáno výše, znamenalo by to, že valuace by se mohly ještě zvednout. A pokud by se naplnily některé predikce růstu ziskovosti obchodovaných firem, spolu s vyššími valuacemi by to mohlo zvednout index S&P 500 na 5000 bodů.



Minerd podle svých slov není expertem na kryptoměny, ale sleduje grafy i u nich. A vnímá je tak, že po předchozím prudkém růstu se obvykle dostavují korekce, které mohou dosáhnout 40 – 50 %. Jenže u kryptoměn nemusí jít jen o takovou korekci, ale o propad, který by byl ještě hlubší. Minerd tak svůj pohled shrnul následujícím způsobem: „Nepospíchal bych s nákupem kryptoměn, nevidím důvod pro jejich vlastnění a pokud chcete být spekulant, tak spekulujte na to, že budou mířit dolů.“



Zdroj: CNBC, Youtube







Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.