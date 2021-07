Čtvrtletní zisk Tesly poprvé na hranicí miliardy dolarů. Silný prodej elektroaut zvedl marže

Zisk výrobce elektromobilů ve druhém čtvrtletí byl opět rekordní a poprvé překonal hranici miliardy dolarů. Lépe než konkurence si firma poradila s nedostatkem čipů a s narušenými přepravními řetězci. Společnost miliardáře Elona Muska to uvedla v pondělí po skončení burzovního obchodování. Výsledky výrazně překonaly odhady analytiků.



Zisk za období od dubna do června meziročně stoupl na 1,1 miliardy dolarů (23,9 miliardy Kč) ze 104 milionů USD. Zásluhu na něm měl dobrý prodej levnějších vozů Model 3 sedan a Model Y.



Tržby se ve druhém kvartálu zvýšily o 98 procent na 12 miliard dolarů. už dříve sdělila, že v uvedeném období dodala na trh poprvé více než 200.000 vozů.

Očištěný zisk na akcii se více než ztrojnásobil na 1,45 USD, odhad analytiků v průzkumu Bloombergu byl 97 centů. Akcie v prodlouženém obchodování nakonec rostly o +0,99 %. Po uzavření obchodování ale nějakou dobu přidávaly i přes tři procenta. Pro Teslu byl uplynulý kvartál osmým ziskovým za sebou.



Firma uvedla, že dodávky čipů představují i nadále problém a mohly by ohrozit růst ve druhém pololetí. Přesto nesnížila, ale ještě zvedla svůj předchozí odhad, že v roce 2021 zvýší dodávky oproti předchozímu roku, kdy zákazníkům předala přes půl milionu vozů, a to o 50 procent. Společnost také díky vysoce solidnímu odbytu svých vozů zvedla marže v jádrovém automobilovém segmentu na 25,8 procenta z 22 procent v předešlém kvartálu.



Firemní investice do bitcoinu se vzhledem ke slabému kurzu této kryptoměny v uplynulých měsících vyvíjely hůře. Koncern kvůli němu musel odepsat 23 milionů dolarů, zatímco v prvním čtvrtletí díky investici 1,5 miliardy dolarů do bitcoinu zaznamenal mimořádný zisk zhruba 100 milionů dolarů. Aktuálně firma vlastní bitcoiny za 1,31 miliardy dolarů (28 miliard Kč).



Tesla ale těžila z obchodování s emisními certifikáty, které ostatní automobilky potřebují, aby si vylepšily emisní bilanci a splnily nařízení platná v Kalifornii nebo v Evropě. Firma díky těmto smlouvám ve druhém čtvrtletí vydělala 354 milionů dolarů (7,7 miliardy Kč). Meziročně a ve srovnání s předchozím kvartálem je to ale méně.

Zdroje: ČTK, Bloomberg