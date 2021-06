U Tesly platí, že trh dovede být iracionální déle, než investor vydrží být solventní, říká Buffettův učitel

Bruce Greenwald z Columbia Business School je profesor financí zaměřující se na hodnotové investice. V rozhovoru pro Yahoo Finance mimo jiné uvedl (viz také zde), že automobilový průmysl je odvětvím, kde neexistují bariéry vstupu, a to se promítá do hodnoty firem, které se tu pohybují. Následně byl tázán, zda se to týká i Tesly, a odpověď byla jednoznačně kladná. V budoucnu totiž bude podle profesora i Muskova firma čelit konkurenčním tlakům. Jak vidí profesor budoucnost této firmy a jaký je jeho pohled na další investiční témata?



Greenwald hovořil o tom, že na vznikajícím malém trhu musí mít firma na zajištění svého přežití relativně velký podíl na trhu. V případě elektromobilů jej odhaduje na 20 %. Na trhu ve fázi dospělosti již stačí mnohem menší podíl, v případě automobilek třeba 2 %. Zmenšování podílu na trhu se bude podle profesora týkat i Tesly, dokonce je nemožné, aby „měla dominantní pozici ještě za dvacet let“. To, jakým směrem další vývoj půjde, pak podle Greenwalda ukazuje, jak vysoce konkurenčním prostředím je tradiční výroba automobilů, včetně toho, že řada automobilek již čelila hrozbě bankrotu.



Co ale námitky, že není jen o elektromobilech, ale má mnoho dalších aktivit, které budou vytvářet hodnotu? Greenwald na to namítl, že tímto směrem mohou jít i další automobilky, protože „i ty mají počítače, databáze a solární panely“. Na malou pravděpodobnost úspěchu v kombinaci mnoha aktivit v jedné značce pak podle profesora ukazuje třeba , který se o něco podobného pokoušel také, ale „vůbec to nefungovalo“. Nabíjecí stanice tak nakonec nebudou určeny jen pro určité elektromobily, ale budou dobíjet všechny značky. Profesor ale dodal jednu podstatnou věc: U akcií, jako je , platí rčení, že trh dovede být iracionální déle, než investor vydrží být solventní. „Neotevíral bych na Tesle krátké pozice,“ řekl Greenwald.





Uprostřed cyklu



Podle profesora se nacházíme uprostřed velkého ekonomického cyklu, kdy přecházíme od výroby a globálních trhů směrem ke službám a trhům lokalizovaným. Jak bylo uvedeno výše, na menších trzích musí mít firmy pro zajištění své dlouhodobé prosperity a životaschopnosti větší tržní podíl. Zároveň se budou tržní podíly měnit jen pomalu a podle profesora tak bude trvat celá desetiletí, než firmy dosáhnou podílu, který jim zajistí jejich životaschopnost. Bariéry na trzích budou podle něj vysoké, což sebou ponese vyšší ziskovost a monopolní a monopsonní pozice. Prosperovat budou zejména firmy, které rozumí lokálnímu trhu, a „ne firmy jako , které chtějí vládnout celému světu,“ predikuje profesor.



Na otázku na akcie FAANG profesor odpověděl, že Google bude hodně vydělávat, pokud se bude dál zaměřovat hlavně na vyhledávání. je zajímavý kvůli své dominanci a úspěchu v cloudu. Následně byl Greenwald dotázán na Čínu. Ta podle něj nebude kvůli svému zkostnatělému systému schopna decentralizovat. Decentralizace je přitom nutná právě proto, že ekonomika se posouvá k lokálním službám. Čínský systém tak fungoval v době, kdy ekonomice dominovala výroba pro globální trhy, ale to se mění.



Zdroj: Yahoo Finance