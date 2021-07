Perly týdne: Nová sázka na elektromobilitu, zpomalující oživení a odkupy opět v kurzu

Poměr cen zlata a stříbra se pohybuje na historickém standardu, David Kostin predikuje zpomalující růst a za atraktivní považuje technologie a průmysl. Faraday Future může být další investiční sázkou na elektromobilitu, odkupy se mohutně odráží od předchozího dna. A ještě více v Perlách týdne.



Zlatostříbrný poměr: v následujícím grafu ukazuje vývoj poměru cen zlata a stříbra. Od počátku devadesátých let zlato podle obrázku ke stříbru zlevňovalo a dna bylo dosaženo na vrcholu technologické bubliny. Dno následujícího cyklu přišlo před rokem 2007, tedy před finanční krizí. Další dno přišlo v roce 2011, nyní se pohybujeme blízko historického průměru poté, co se křivka opět vydala směrem dolů:







Pokles tempa růstu, atraktivní technologie: Hlavní stratég pro americké trhy v David Kostin hovořil o zpomalujícím tempu růstu americké ekonomiky s tím, že podle něj bude tento proces pokračovat i v následujících čtvrtletích. Nese sebou i pokles výnosů vládních obligací a ve výsledku to vše nahrává společnostem, které by měly být schopny dosahovat vyššího růstu díky povaze svého podnikání. Ty totiž budou v současném prostředí atraktivnější a bude jim nahrávat i pokles dluhopisových výnosů.



Kostin považuje za atraktivní technologie, průmyslové firmy a společnosti ze sektoru zboží dlouhodobé spotřeby. Podvážit je naopak podle něj vhodné utility, realitní sektor a zboží krátkodobé spotřeby. Stratég následně hovořil o tom, že na akciovém trhu se nehovoří o duraci tak často, jako na dluhopisech, jde ale o koncept relevantní i pro akciové trhy. Firmy s delší durací toku hotovosti, jako jsou právě technologie, totiž těží ze současného poklesu výnosů vládních obligací nejvíce.



Na měřítku od jedné do deseti je podle stratéga nyní americká ekonomika z pandemických restrikcí uvolněna kolem osmičky. Což znamená, že většina sázek na otevírání ekonomiky již ztrácí svůj potenciál a investoři se zaměřují zejména na akcie, které by si měly vést nejlépe v prostředí slábnoucího oživení. K tomu je podle Kostina již zajímají zisky očekávané pro rok 2022 i přesto, že před námi je ještě druhá polovina letošního roku.



Na otázku týkající se menších společností Kostin odpověděl, že ty jsou obvykle sázkou na ekonomické oživení, k tomu mívají slabší rozvahy a někteří investoři se obávají i o jejich schopnost absorbovat vyšší ceny vstupů. Bloomberg jeho slova doplnil grafem popisujícím dlouhodobější relativní výkonnost akcií menších firem. Ty si vedly dobře až do roku 2013, poté začaly relativně k větším společnostem ztrácet, opětovný obrat nastal na počátku roku 2020. Ovšem zhruba polovina následujících zisků byla opět ztracena v posledních týdnech:





Zdroj: Youtube



Kostin považuje za atraktivnější firmy, které jsou schopny odolávat vyšším cenovým tlakům na vstupech, což jsou podle něj zejména společnosti větší. Rizikem jsou pro investory v roce 2022 daně, včetně zdanění kapitálových zisků. S tím, že jeho růst nesl v minulosti obvykle pokles valuací.



Faraday Future na trh: Faraday Future je další firma, která chce získat podíl na trhu elektromobilů a vstupuje na trh akciový. Její ředitel Carsten Breitfeld hovořil na CNBC o tom, že vozy společnosti zrychlují z nuly na 100 kilometrů za hodinu za 2,4 sekundy, což je porovnatelné se závodními auty. Celý vůz FF91 je pak „úplně rozdílným zážitkem“, například proto, že nabízí neustálé internetové připojení a pohodlí podobné „obýváku“.





Zdroj: Twitter



Breitfeld nepovažuje svou společnost za startup, protože již nějaký čas existuje a dostatečné výrobní kapacity by měla mít k dispozici již příští rok. Celkově již Faraday do vývoje svého vozu i výroby investovala si 2 miliardy dolarů, továrna bude v Kalifornii. A poté, co začne prodávat v superluxusním segmentu trhu, chce nabízet i cenově dostupnější modely. Začít v uvedeném luxusním segmentu podle ředitele musí, protože tím zvýší povědomí o produktu a definuje tím značku. Následně je možné posunout se k širšímu trhu.



Cena FF91 by měla v nejvyšší hladině dosahovat 200 tisíc dolarů, vůz by měl konkurovat modelům, jako je Mercedes Maybach. Budou ale následovat modely s cenou kolem 45 tisíc dolarů. Podle ředitele má firma unikátní technologii provozu baterií související s jejich chlazením Ve výsledku by měla poskytovat vysokou energetickou hustotu a dojezd. Na trh chce společnost vstoupit přes takzvaný SPAC, tedy společnost, jejíž akcie se již obchodují.



a nabíjení: Na CNBC se tento týden diskutovalo i o tom, že by měla otevřít své nabíjecí stanice i ostatním značkám a vozům. Zatím nejsou známy detaily, včetně načasování tohoto kroku a poplatku za nabíjení. Zazněl názor, že pro Teslu by mohlo jít o zajímavý zdroj nových příjmů. Tim Higgins v této souvislosti zmínil, že americká vláda chce investovat do infrastruktury související s rozvojem elektromobility. Pokud by stanice Tesly sloužily jen jejím vozům, firma by na tyto peníze asi nedosáhla, ale pokud budou sloužit i jiným značkám, může platit opak.



V tuto chvíli by jiné značky při použití stanic Tesly podle CNBC potřebovaly adaptéry, ale Elon Musk pracuje s jinými automobilkami na univerzálním řešení. nyní nezveřejňuje příjmy ze svých nabíjecích stanic, podle CNBC je mohou používat zejména ti, kteří cestují na delší vzdálenosti, zbytek si může dobíjet baterie ve vozu spíše doma.



Odkupy opět v kurzu: ukazuje v následujícím grafu vývoj ohlášených odkupů. Po dlouholetém růstu nastal v roce 2019 a 2020 propad, ale konec roku 2020 přinesl opětovný obrat a „odkupy se z covidového dna silně zvedají“.





Zdroj: Twitter