Rusch: Teslu na 1 000 dolarů potáhne autonomní řízení

Jak dobrá je nová Model S Plaid? Na tuto otázku na Yahoo Finance odpovídal analytik Colin Rusch ze společnosti Oppenheimer s tím, že nový vůz skutečně dosahuje na vysoká očekávání. Pracuje s novými technologiemi, je pohodlnější než starý model a představuje další krok směrem k autonomnímu řízení. Jak vidí analytik další vývoj u Tesly?



Model S Plaid by podle technické specifikace měl mít zrychlení z nuly na 60 mil za necelé dvě sekundy, dojezd by měl činit 390 mil. Analytik hovořil o tom, že tu používá technologie, které se následně přesunou do levnějších modelů. Jak to vypadá s akciemi Tesly? Rush byl v této souvislosti tázán na údajný pokles tržního podílu v Číně a možné dopady na cenu akcií. Podle jeho názoru může mít v této zemi „určité PR problémy“, ale je otázkou, zda to skutečně vede k poklesu poptávky po jejích vozech. I kdyby ano, firma bude podle analytika prodávat v zahraničí auta vyrobená v Číně.



Rush má přitom cílovou cenu akcií Tesly nad 1 000 dolary a byl tázán na to, co by mělo tržní cenu, která se nachází znatelně pod touto úrovní, zvednout na onu cenu cílovou. Podle jeho názoru je to zejména oblast autonomního řízení. bude mít nyní na silnicích asi 1,5 milionu vozů a ty všechny sbírají data, která budou využita pro technologie autonomního řízení a budování umělé inteligence, která se bude v této oblasti používat.



Právě to, kolik má vozů a následně dat, jí podle analytika dává výraznou konkurenční výhodu před jinými společnostmi, které také sbírají reálná data na silnicích. U nich se totiž počet vozů pohybuje na rozdíl od Tesly jen v tisících. A v následujících 12 měsících by mělo ceně akcie pomáhat právě to, jaký pokrok v autonomním řízení udělá.



Není pro Teslu hrozbou fakt, kolik peněz a energie věnují nyní elektromobilům tradiční automobilky, jako je ? Jejich akcie si dokonce nějakou dobu vedou lépe než akcie Tesly a dalších podobných společností. A tradiční automobilky mají podle některých názorů také lepší přístup k finančním zdrojům. Analytik ovšem uvedl, že i je nyní „docela dobře kapitalizovaná“ a kapitál podle něj u této společnosti problémem není.



Konkurenční výhodu Tesly by také mělo udržovat to, že zkonstruovat a vyrábět elektromobil je poměrně složitý proces a americká automobilka má podle analytika výhodu jak na straně technické, tak na straně značky, i když tradiční automobilky budou v tomto segmentu trhu stále aktivnější.



Zdroj: Yahoo Finance