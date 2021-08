Dominance Apple a Google v obchodech s aplikacemi v Jižní Koreji končí. Vláda schválila anti-Google zákon

Jižní Korea dnes v přelomovém rozhodnutí omezila nadvládu amerických internetových firem Apple a Google v platbách za aplikace v jejich virtuálních obchodech. Stala se první zemí, která takto rázně zasáhla, informuje server CNBC. Zákon o podnikání v telekomunikačním sektoru, přezdívaný anti-Google, dostal před rokem na stůl parlament a dnes o něm zákonodárci rozhodli. V praxi to znamená, že Apple a Google už nebudou moci vývojáře aplikací nutit, aby zákazníci za aplikace platili prostřednictvím Applu a Googlu.



Podmínky Applu a Googlu vyžadují, aby vývojáři odváděli těmto firmám poplatek až 30 procent z tržeb. Apple tyto aplikace nabízí přes svůj virtuální obchod App Store, Google přes obdobný on-line obchod Google Play.



Jihokorejský parlament dnes návrh zákona o omezení tržní síly Applu a Googlu schválil jednoznačně. Ze 188 hlasujících zákonodárců jich pro změnu zákona o podnikání v telekomunikacích zvedlo ruku 180, uvedla agentura Reuters.



Google v první reakci sdělil, že schválení změn v Jižní Koreji vezme v potaz. Firma tvrdí, že chce zachovat model, kdy bude možné provozovat kvalitní operační systém i obchod s aplikacemi.



Na virtuální obchody s aplikacemi a na poplatky, které v nich Apple a Google vybírají, se v poslední době zaměřují regulační orgány v čím dál více zemích. Změny, které schválila Jižní Korea, se patrně stanou prvním krokem k přísnějšímu posuzování tohoto druhu podnikání, myslí si šéf výzkumu v makléřské společnosti Wedbush Securities Daniel Ives.



"Potenciálně je to přelomový okamžik," řekl Ives už v pondělí v pořadu televize CNBC Street Signs Asia. "Ne tak úplně kvůli tomu, co to znamená samo o sobě, ale jaké širší dopady to bude mít. Ukazuje se totiž, že už nejde jen o slova, ale o činy," dodal.



Rozhodnutí jihokorejského parlamentu může znamenat příležitost pro ostatní firmy, jak si v této části trhu vydělat. Například pro poskytovatele telekomunikačních služeb. Zda to tak skutečně bude, to ale záleží na spotřebitelích, respektive na tom, jak spotřebitelé na vynucené změny zareagují. "Otázkou je, co nakonec udělají spotřebitelé. Protože cesta nejmenšího odporu je projít přes Apple a projít přes Google - a právě na to už si spotřebitelé zvykli," upozornil Ives.



Google před rokem oznámil, že se chystá zavést pravidla, podle kterých budou muset vývojáři při distribuci svého softwaru přes virtuální obchod Google Play využívat platební systém Googlu. To znamená, že žádná jiná alternativa, jak mohou zákazníci za používání aplikace zaplatit, nebude povolena. Google za většinu nákupů přes Google Play vývojářům účtuje poplatek 30 procent z prodejní ceny, stejně postupuje také Apple ve svém obchodě App Store.



Postup obou technologických gigantů kritizují vývojáři i regulační orgány. Drtivá většina chytrých telefonů, které se ve světě používají, totiž používá buď operační systém Android od Googlu, nebo operační systém iOS od Applu. A virtuální obchody Google Play a App Store jsou s nimi propojeny.



Jak se začaly regulační úřady na tento segment zaměřovat, začaly Apple i Google ustupovat a nabídly vývojářům nižší poplatky. Apple například minulý týden oznámil, že se s vývojáři dohodl a že jim umožní, aby mohli přímo kontaktovat zákazníky a informovat je o jiných možnostech platby než přes App Store. Vývojářům, kteří nedosáhnou při prodeji svých aplikací hrubých tržeb alespoň milion dolarů za rok, pak Apple sníží poplatek na polovinu, tedy na 15 procent. Podobně Google už v březnu oznámil, že svůj 30procentní poplatek sníží na 15 procent u prvního milionu dolarů, který vývojář na platformě Googlu za rok utrží.



Zakročit proti Applu a Googlu se nyní chystá rovněž Austrálie. Ministr financí Josh Frydenberg v pondělí řekl, že vláda uvažuje o nových zákonech, které zpřísní regulaci služeb na trhu digitálních plateb. Jde o služby Apple Pay, Google Pay, ale také o službu WeChat Pay. Ta patří provozovateli aplikace, který patří do čínského technologického impéria Tencent.



"Když nakonec neuděláme nic, abychom současná pravidla zreformovali, pak to bude jen Silicon Valley, kdo rozhodne o budoucnosti našeho platebního systému," řekl ministr s odkazem na centrum technologického výzkumu poblíž San Franciska v Kalifornii.