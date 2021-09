Nikdo neví, jak to s elektromobily skončí, Musk a Peking se vzájemně potřebují, říká expert z Morgan Stanley

Elektromobily a vývoj jejich baterií se nachází na samotném počátku svého cyklu, je to podobné, jako když dělalo své první krůčky letectví. Pro CNBC to uvedl jeden z nejznámějších analytiků pokrývajících automobilový průmysl a Teslu Adam Jonas z . Podle něj se dá zhruba odhadnout, že do celého ekosystému souvisejícího s vývojem a výrobou baterií nateče ročně asi 100 miliard dolarů. Jonas připustil, že to může být výrazně více i méně, ale jde o číslo, které ukazuje, kam se odvětví může dostat za několik let.



To, že je celé odvětví v rané fázi svého vývoje, pak podle analytika například znamená, že bychom se neměli unáhlovat ohledně odhadů vítězů a poražených. V této souvislosti dodal, že se mu třeba velmi líbí elektromobil od Lucidu, ale i zde platí, že na vyhlašování vítězství je příliš brzy. Významným faktorem přitom samozřejmě je a bude dojezd na jedno nabití baterie, ale Jonas připomněl, že nejde ani zdaleka o faktor jediný. Přidává se k němu například rychlost nabíjení nebo to, jak čistá je výroba baterie a jak je možné ji recyklovat.

Jonas podle svých slov čeká na detaily ohledně baterií ve vozech Lucidu, které nejsou uloženy jen na spodku vozu, ale i v jiných částech. K tomu ale analytik dodal, že ani to nemusí být nakonec nejlepším řešením. Možná se totiž v budoucnu ukáže, že lepší cestou jsou baterie menší, ovšem schopné mnohem rychlejšího dobití, které v konečném výsledku dají vozu větší uživatelskou hodnotu.



Analytik byl tázán i na slova Elona Muska, podle kterých jsou čínské automobilky tou nejvíce konkurenční silou na trhu s elektromobily. Komentátor CNBC doplnil otázku svým pohledem, podle kterého sice čínské automobilky mohou být technologicky vyspělé, ale v praxi na zahraničních trzích jejich vozy v podstatě nenacházíme a o globální konkurenceschopnosti tak lze hovořit jen těžko.



Jonas ovšem míní, že Musk má pravdu, protože Čína je nyní největším trhem s elektromobily na světě a i o amerických firmách zaměřujících se na tyto vozy platí, že jen málo z nich nyní skutečně nabízí sériově vyráběné auto. Analytik pak dodal, že „Peking a Elon se momentálně vzájemně potřebují a Peking má v tomto vztahu navrch“. Musk ve svém projevu zaměřeném na čínské firmy také uvedl, že jejich výhodou je zejména software. Právě ten přitom podle šéfa Tesly rozhodoval o budoucnosti odvětví.



Jonas před několika dny hovořil na CNBC o korelaci mezi vývojem ceny bitcoinu a ceny akcií Tesly. Tímto vztahem se podle analytika prolíná nemalá spekulativní aktivita a pro některé investory může být nepříjemné, když se Musk vedle věcí, jako jsou rakety či uskladnění elektrické energie, věnuje na Twitteru komentářům o kryptoměnách a přidává tím na spekulacích tomu, „co je v základu fundamentálním příběhem.“



Zdroj: CNBC