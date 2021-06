Velké americké banky se rozdělí o přebytečné peníze z pandemie. V čele je Morgan Stanley

O skoro polovinu zvýší šestice největších bank na Wall Street v průměru výplatu svých dividend poté, co úspěšně prošly zátěžovými testy Fedu a nahromadily dost peněz na to, aby jednoduše splnily kapitálové požadavky americké centrální banky. Nejštědřeji vypadá , akcionáře odmění dvojnásobnou dividendou. Navíc oznámila zpětné odkupy za až 12 miliard dolarů. Naopak na vlnu zvyšování dividend nenaskočila.

Svoje plány na rozdělení kapitálu mezi akcionáře začaly bankovní domy oznamovat, když jim dal Fed zelenou k obnovení výplaty dividend a zvýšení programu odkupů. Všechny banky minulý týden prošly zátěžovým testem, a zbylá omezení na výplatu dividend z doby pandemických restrikcí padla úplně. Pondělek byl prvním dnem, kdy Fed firmám dovolil zveřejnit jejich kapitálové plány. Povinné to ale není a některé o nich mohou detailněji informovat později. Pokud pak banka kdykoli během roku po zátěžových testech spadne pod požadovanou úroveň minimálního kapitálového polštáře, který je po ní vyžadován, může jí Fed přikázat, aby omezila distribuci kapitálu nebo výplatu dividend.

Zátěžové testy bývaly na Wall Street zdrojem nervozity. Letos ale firmy sedí na kupě přebytečných penět a testy tak fungovaly především jako ukazatel toho, kolik jich mohou podílníkům z napěchovaných kufrů vydolovat.

"Nejštědřejší z Velké šestky bude Morgan Stanley, který zdvojnásobí svou kvartální dividendu z 0,35 USD na 0,70 USD a dividendový výnos se tedy při současné ceně akcií navýší z 1,6 % na 3,1 %. Zároveň svým akcionářům přislíbil 12 mld. USD ve zpětném odkupu akcií (tj. 7 % aktuální tržní kapitalizace)," komentuje analytik Patria Finance Ján Hladký. Akcie rostou po zveřejnění plánů na zvýšení dividendy v premarketu o necelá 3 %.

oznámila program zpětných odkupů za 18 miliard dolarů a zdvojnásobila dividendu na 20 centů. Je otázkou, jak to investory uspokojí, protože ještě před rokem tato skandály opředená banka vyplácela 51 centů na akcii, pak ale dividendu srazila na 10 centů. Akcie klesají o necelé procento.

"Wells Fargo se sice také chystá dividendu zdvojnásobit, nicméně přislíbených 20 centů na akcii za kvartál pořád bledne ve srovnání s 51 centy, které banka vyplácela před rokem. Dividendový výnos se zvedne na 1,7 %. Líp už vypadá zpětný odkup akcií ve výši 18 mld. USD, neboli necelých 10 % momentální tržní kapitalizace," doplňuje analytik Hladký.

"Ostatní banky jsou ale již o poznání opatrnější," dodává analytik. "Goldmani zvednou kvartální dividendu o 60 % na 2 dolary na akcii (DY 2,1 %), JP Morgan o cca 10 % na 1 USD na akcii (DY 2,6 %)." JP Morgan má podle svých slov souhlas k vykupování akcií podle staršího plánu. Bank of America zvýší svoji dividendu o 17 procent na 21 centů, ještě to ale musí schválit rada.

„Osobně se domnívám, že banky nyní krátkodobě dostaly určitý prostor k nádechu. Outperformance amerických bank má vůči evropským bankám stále prostor, ten je ale vzhledem k rychlosti rozpouštění naakumulovaných rezerv již menší. Do konce roku pak bude rozhodovat sklon výnosové křivky,“ uvedl seniorní analytik Patrie Branislav Soták.

ponechala dividendu beze změn na 51 centech na akcii. "Jediná Citigroup nechává odměny v nezměněné výši, což je ale možná dáno i tím, že již teď její akcie nabízí 2,9% dividendový výnos, tedy téměř nejvyšší z celé skupiny," dodává analytik Hladký. Banka ji tu drží už skoro dva roky. Generální ředitelka Jane Fraserová pak v doprovodném prohlášení uvedla, že banka bude pokračovat ve svých plánovaných kapitálových krocích týkající se zpětných odkupů. Akcionáře ale moc nepotěšila, akcie firmy klesají o 1,6 %.

Vyšší dividendu by investoři mohli přivítat, velké banky by ale ve Washingtonu mohla dostat znovu do defenzivy. Někteří kritici, jako je senátorka za Massachusetts Elizabeth Warrenová, zpětné odkupy kritizují a apelují na banky, aby přebytečné peníze použily na opatření pro svoje zaměstnance.