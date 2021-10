Rozbřesk: Globální akcie i korunu povzbudil pokles inflačních očekávání i americký maloobchod

Na globálních trzích bylo přes veškerou nejistotu v pátek opět o něco veseleji. Částečně je to díky silnějším ziskům řady amerických firem za třetí kvartál. Hlavním překvapením byl však silný výsledek maloobchodu za měsíc září (růst o 0,7 % oproti očekávanému poklesu plus pozitivní revize za srpen), a to i v jádrových složkách, které přímo vstupují do HDP.

Souběžně s tím sice spotřebitelská nálada v USA (podle UniMichigan) lehce poklesla, a to pravděpodobně kvůli déle trvajícím inflačním tlakům. Na druhou stranu dlouhodobá inflační očekávání (v rámci průzkumu UniMichigan) poklesla z vysokých srpnových hodnot (z 3 % na 2,8 %). To v kombinaci se silným maloobchodem a pozitivním vývojem ziskové sezóny hrálo rizikovým aktivům s akciemi v čele do karet - akciový index S&P500 si v pátek připsal dalšího 0,7 % (za týden necelá 2 %).



Nadcházející týden bude na události trochu slabší. K zásadním budou patřit bezesporu první říjnové odhady podnikatelských nálad v eurozóně - v srpnu a v září jsme viděli především v německém průmyslu extrémní problém s nedostatkem některých subdodávek a s drahými energiemi. Říjnová čísla moc klidu nepřinesou a pravděpodobně potvrdí výraznější zpomalení evropské ekonomiky ke konci roku. Zajímavé bude sledovat, zda se situace oproti konci léta ještě více nevyostřuje, popřípadě zda se dál neprohlubují rozdíly mezi Německem a zbytkem euro-klubu.



Vedle toho budou trhy sledovat další vývoj cen energií v čele s plynem a pak také pokračující výsledkovou sezónu v USA. Na programu je 78 společností z indexu S&P 500 v čele s řadou technologických společností jako IBM, Intel, Tesla nebo Netflix.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna pod vlivem příznivé globální nálady (viz úvodník) lehce zpevnila. Žádné výraznější pohyby však asi od ní v tuto chvíli očekávat nelze. A to ani v případě, že by dnes další nárůst zaznamenala domácí výrobní inflace.





Zahraniční forex

Velmi silné maloobchodní tržby v USA v září dolaru nikterak nepomohly, ačkoliv delší dolarové úrokové sazby nabraly v pátek severní směr a pokračují v tomto duchu i dnes ráno. Eurodolar se tak lehce posunul nad hranici 1,16 přestože rétorika ECB zůstává extrémně holubičí.

Dnes odpoledne bude trh monitorovat výsledek amerického průmyslu za měsíc září, přičemž důležitá budou i vystoupení centrálních bankéřů z Fedu.



Ve střední Evropě stojí za zmínku zítřejší zasedání MNB, které bude velmi důležité pro forint, neboť maďarská centrální banka bude opět zvyšovat úrokové sazby. Kromě toho však forint i zlotý budou muset monitorovat zprávy z Bruselu, neboť Evropská komise by již tento týden (podle agentury Bloomberg) mohla zveřejnit nástroj, který by jí umožnil zablokovat platby z fondů EU do zemí, které nerespektují legislativu EU. Kvůli této hrozbě také cestuje polský premiér do Evropského parlamentu, kde by měl zítra před zákonodárci vystoupit.