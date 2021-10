Šéf ČEZ Beneš: Elektřina od ledna zdraží o třetinu, plyn až o dvě třetiny. Padli další dodavatelé

Energetická společnost zdraží od ledna elektřinu i plyn. Generální ředitel Daniel Beneš odhaduje nárůst cen u elektřiny asi o třetinu a u plynu o polovinu až dvě třetiny. Beneš to řekl deníku Hospodářské noviny (HN). Zdražení se bude týkat zákazníků, kteří nemají cenu na příští rok zafixovanou. Firma změny oznámí 1. listopadu s platností od prvního ledna. Souvisí to i s regulovanou složkou, kterou také teprve zveřejní Energetický regulační úřad (ERÚ), dodal.



"Odhadujeme, že na koncové faktuře, kterou dostávají domácnosti, se to může projevit zvýšením řádově o 30 procent oproti letošnímu roku," řekl HN šéf . Připomněl, že velkoobchodní cena letos vzrostla v celé Evropě na rekordní úroveň. Důvodů je podle něj několik. "Jednak je to zdražení plynu, s nímž je cena elektřiny propojená, dále zdražily emisní povolenky a do toho se zvedla ekonomika po covidu, takže stoupla poptávka po energiích," podotkl.



Nárůst cen u plynu bude podle Beneše ještě vyšší než u elektřiny. "Tady je to opravdu dramatické. Nárůst bude vyšší než u elektřiny. Nejsme hlavní dodavatel, na to jsou tady jiní hráči, ale můj odhad je zdražení konečné faktury o polovinu až dvě třetiny," řekl.



Velkoobchodní ceny elektřiny a plynu v poslední době vystoupaly do rekordní výše, některé ceníky dodavatelů zdražují o desítky procent či násobně. Kromě dopadu na spotřebitele způsobila situace problémy také některým dodavatelům. V minulém týdnu oznámily ukončení činnosti firmy Bohemia Energy se zhruba 900.000 odběrateli, Kolibřík energie s 28.000 klienty a A-PLUS Energie obchodní se 150 odběrnými místy.



Největší dodavatelé energií typu , PRE, nebo innogy evidují v posledních dnech obrovský zájem od zákazníků některých menších dodavatelů, některé firmy hovoří až o tisících nových poptávek denně. Podle Beneše se lidé nemusí bát, že je odmítne. "Lhal bych ale, kdybych tvrdil, že máme dopředu nakoupenou elektřinu pro ty, kdo nebyli dosud naši zákazníci. Noví klienti tedy mají už nyní ceny vyšší, ale neodmítneme je," dodal.

Po Bohemia Energy házejí ručník do ringu Kolibřík energie pro Skautskou energii a A-PLUS Energie

Po Bohemia Energy končí v Česku s dodávkami elektřiny a plynu další dodavatelé. V pátek 15. října konec dodávek elektřiny a plynu oznámil Kolibřík energie s 28.000 klienty, ve čtvrtek se rozhodla ukončit dodávky plynu firma A-PLUS Energie obchodní se 150 odběrnými místy. Vyplývá to z oznámení společností a informací na webu Operátora trhu s elektřinou (OTE). Kolibřík energie oznámila pozbytí možnosti dodávat elektřinu a plyn od úterý 19. října. Dodávky plynu od společnosti A-PLUS Energie se zastaví od pátku 22. října. Zákazníci firem bez energií nezůstanou, dodávky jim zajistí takzvaný dodavatel poslední instance, tedy dominantní dodavatel v daném regionu.



Kolibřík energie jako důvod ukončení činnosti uvedla stávající energetickou krizi v Evropě, kterou symbolizuje raketový růst cen. Krize je pro firmu extrémně složitá. "Kolibřík energie byl založen coby komunitní projekt, který preferuje společenskou odpovědnost nad ziskem. Za stávající situace na energetických trzích nejsme schopni zajistit dodávky elektřiny a plynu za sjednaných podmínek," uvedla firma ne webu.



S koncem firmy přišel o dodavatele elektřiny a plynu také projekt Skautská energie, který podporoval skauting. Na webu uvedli, že vyhodnocují další kroky a jednají s dodavateli, aby zachovali i v současné situaci pro zákazníky co nejvýhodnější možné ceny. "Bohužel k dnešnímu dni jsme zatím žádnou přijatelnou nabídku na trhu nezískali," uvedli na webu.



Firma Kolibřík energie zákazníkům vzkázala, že po ukončení dodávek obdrží standardní závěrečné vyúčtování. "Pokud jste zálohy za říjen ještě neuhradili, doporučujeme jejich úhradu, aby nedošlo k nedoplatkům. Po ukončení dodávek si prosím zrušte trvalé příkazy a budoucí platby," uvedla firma.

ERÚ žádá dodavatele o doložení schopnosti dodávat zákazníkům

Energetický regulační úřad (ERÚ) vyzval všechny dodavatele energie k doložení zajištění dodávek pro své zákazníky. Informace musejí zaslat do konce října. Do stejného termínu by měl mít úřad první souhrnné výsledky. ERÚ má jen omezené kompetence, jak obchodní strategie prodejců elektřiny nebo plynu prověřit, či regulovat. Zákonodárci nepočítali s dramatickým vývojem na trhu, úřad tak nevybavili potřebnými nástroji. ERÚ to uvedl v tiskové zprávě.



"Dnes jsem důrazně vyzval předsedu ERÚ, aby úřad využil veškerých legislativních nástrojů, zejména par. 17 energetického zákona a provedl důkladný monitoring trhu s energiemi pro ověření schopnosti obchodníků dodávat elektřinu nebo plyn," napsal v sobotu večer na twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). ERÚ dnes uvedl, že ještě v sobotu všech 434 licencovaných dodavatelů energií vyzval k zaslání dokladů, že mají zajištěný dostatek energie odpovídající závazkům, které mají vůči spotřebitelům i podnikům.



Tento krok je podle ERÚ zcela výjimečný odpovídající bezprecedentní situaci, která se na trhu nestala za 20 let existence úřadu. "Dodavatelé musí nás, a především spotřebitele, přesvědčit a doložit, že se nepouštěli do podobného hazardu, který vedl k ukončení dodávek od společnosti Bohemia Energy. Zároveň bych rád upozornil, že přinejmenším největší dodavatelé, se kterými jsme neustále v kontaktu, dodávky zajištěné mají a opakovaně to deklarovali," řekl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček. Dodal, že není na místě panika, že by neměl kdo lidem energie dodávat.



K přímé regulaci by mohl ERÚ přistoupit jen v případě, že by se na energetickém trhu prokázaly závažné problémy a nefungovala by konkurence. Zásah by musel úřad provést ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Schválit by ho musela Evropská komise.