Goldmani zvedají odhad ceny plynu. Rusko naznačilo, že bez Nord Stream 2 víc plynu nebude

Group zvýšila svoji prognózu pro ceny evropského plynu, a to hned o 70 procent. Dodávky z Ruska jsou stále těsnější, než se čekalo. Dnes dopoledne sice kvůli větrnéméu počasí a mírnějším teplotám na starém kontinentu referenční evropské ceny plynu klesaly, výsledek aukcí pro listopadovou kapacitu plynovodů z Ruska ale nenasvědčují tomu, že by Moskva hodlá svoje plynové dodávky do Evropy uvolnit. Rusko navíc naznačilo, že žádný plyn navíc do Evropy se konat nebude, dokud nedostane regulatorní souhlas se zahájením dodávek skrze svůj kontroverzní plynovod Nord Stream II.

„Goldmani“ nyní odhadují, že nizozemské futures na zemní plyn pro virtuální obchodní uzel Title Transfer Facility (TTF) budou v listopadu a prosinci dosahovat v průměru 30 dolarů za milion britských termálních jednotek (mBTU). To by odpovídalo částce 103,4 USD za MWh.

Rusko před zimou plnilo vlastní zásobníky a domácí poptávka pozřela většinu vyšší produkce. Vývoz ruského Gazpromu na jeho hlavní trhy spadl v prvních dvou říjnových týdnech na nejnižší hodnoty minimálně od roku 2014. Od srpna jsou dodávky Gazpromu do EU meziročně nižší, ukazuje následující graf:

Výsledky aukcí navíc ukazují, že si pro export plynu přes Ukrajinu nerezervoval na další měsíc žádné dodatečné tranzitní kapacity a v transferu přes Bělorusko a Polsko si koupil jenom zhruba 35 procent nabízeného prostoru v plynovodech. To by bylo zhruba stejně jako v říjnu. Prognózu pro ceny na první čtvrtletí ale ponechala na 17,6 USD za mmBTU, což je pod cenou, kde se nyní obchodují futures na toto období – kolem 30 USD, na základě předpokladu, že evropská zima bude letos průměrná a ruské dodávky se od ledna vrátí k normálu.

Ruská společnost si na listopad pro účely přepravy zemního plynu trasou Jamal-Evropa zarezervovala jen asi...

Rusko je největším dodavatelem energií do Evropy a jeho je pod palbou kritiky za to, že nenabízí více plynu, přestože jeho ceny v Evropě strmě vzrostly. Své dlouhodobé závazky ale ruská firma plní, potvrzují jeho evropští odběratelé. Sama Moskva pak z krize viní alternativní zdroje energií a úprk, s jakým se začalo spoléhat na spotové trhy.

Rusko nedávno naznačilo, že by objemy do Evropy mohlo zvýšit. Teď se ale nad těmito signály vznášejí otazníky. Za povolení kohoutů by Moskva podle zdrojů mohla něco požadovat: Německý a unijní souhlas s tím, aby konečně začala využívat kontroverzní plynovod Nord Stream 2 vedoucí do Evropy. Ruský plyn má přivádět po dně Baltského moře přímo do Německa, jeho kapacita činí 55 miliard metrů krychlových za rok. Společnost, která ho provozuje, se v pondělí nechala slyšet, že první rameno rusko-německého plynovodu je naplněno technickým plynem a může spustit provoz. Bez souhlasu regulátorů to ale nejde.

Produkce Gazpromu uprostřed vyšší domácí poptávky nadále roste:

Žádost o certifikaci aktuálně prozkoumávají němečtí regulátoři, nejdřívější rozhodnutí by ale mohlo přijít v lednu. Pak by měla ještě dostat slovo Evropská komise. Zdroje, na které se odvolává Bloomberg, tvrdí, že Rusko po letech napjatých vztahů s Evropou kvůli ruskému záboru Krymu a politické situaci na Ukrajině pravděpodobně na dodávky nekývne, dokud nebude mít pevné záruky, že nové potrubní vedení, které obchází ukrajinské území, bude spuštěno.

Na pomalý schvalovací proces si minulý týden postěžoval také prezident Vladimir Putin, podle kterého zvýšení tranzitu přes Ukrajinu brání hlavně špatný stav plynovodní sítě na jejím území. Také tehdy uvedl, že Evropa se do nynější situace dostala vlastní vinou, když dříve přijala podle něj chybné rozhodnutí a ve snaze snížit závislost na ruském plynu začala dlouhodobé kontrakty vypovídat, aby je nahradila krátkodobými. U těch ale ceny mnohem více kolísají.

Zdroje: Bloomberg, ČTK