Růst cen ropy a plynu zvyšuje zájem investorů o Rusko

Vytrvalý růst cen ropy a chaos na trzích s energií začíná měnit priority investorů. Ve skupině rozvíjejících se zemí teď preferují Rusko, což je znát i na zpevnění rublu. Za poslední měsíc kurz ruské měny zpevnil nejvíce ze všech měn v uvedené skupině zemí a tento trend bude zřejmě pokračovat. Shodují se na tom analytici, které oslovila agentura Bloomberg.



Investoři mají obecně zájem o akcie a měny zemí, které jsou významnými exportéry energetických surovin. Takových států je více a ve skupině rozvíjejících se trhů k nim patří například i Kolumbie. Bloomberg upozorňuje, že investoři ve větší míře prodávají čínská aktiva a místo nich se zaměřují na vývozce energií v jiných zemích.



Rublu pomáhá k růstu kurzu předpoklad vyšších příjmů z prodeje ropy, které v Rusku do značné míry pomáhají plnit státní pokladnu. Dobře si vede také ruský akciový trh, zatímco v jiných zemích akcie oslabovaly. Investory bude proto zajímat příští zpráva o situaci na trhu s ropou, kterou vydává Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a která bude zveřejněna ve středu.





Změna postoje mezi investory znamená zásadní posun. V posledních týdnech se totiž investoři na rozvíjejících se trzích střídavě obávali hrozby dominového efektu úpadků firem kvůli potížím čínské realitní společnosti Evergrande, a také blížícího se zpřísňování měnové politiky ze strany americké centrální banky (Fed). To značně ochromilo poptávku po akciích, dluhopisech a měnách prakticky všech rozvíjejících se zemí - až doteď.



Investoři teď zvažují investice do zemí, které vyvážejí energetické suroviny, a to od Ruska až po Kolumbii. Posuzují, kde budou jejich peníze růst nejrychleji. Kolumbijské peso je za poslední měsíc druhou nejvýkonnější měnou.



"Ceny energií zůstanou vysoko a firmy v zemích, které vyvážejí hodně komodit, budou těžit z globálního napětí v dodávkách komodit nutných k výrobě elektřiny," upozornil Ali Akay, který je hlavním investičním ředitelem hedgeového fondu Carrhae Capital v Londýně. "Toto téma by mělo i nadále zvyšovat ocenění vývozců energií a materiálů," dodal.



Napjatá situace na trzích s energiemi obrátila pozornost na status Ruska jako na supervelmoc v odvětví těžby ropy a zemního plynu a na jeho zdravé finance. Rusko jako největší světový exportér energií má finanční rezervy v objemu více než 600 miliard dolarů (13,2 bilionu Kč), nízké zadlužení, které mu jiné země mohou závidět, a teď se i snaží efektivně zvyšovat úrokové sazby ve snaze utlumit inflaci, upozorňuje Bloomberg. Hodnota exportu ropných látek z Ruska v místní měně k dnešku dosahuje ekvivalentu zhruba 6000 rublů za barel ropy Brent, což je rekord.





Jak moc odlišné je Rusko v tomto ohledu ve srovnání s jinými rozvíjejícími se zeměmi, ukazuje pohled na zvyšování odhadů zisku ruských firem. Výhled zisku na příštích 12 měsíců se u akcií na moskevské burze od druhého pololetí zvýšil o 15 procent. Například u firem ze Saúdské Arábie se výhled zisku zvýšil o 6,7 procenta, v Asii se prakticky nezměnil a v Latinské Americe klesl.



Energetické firmy na rozvíjejících se trzích jsou také asi o třetinu levnější ve srovnání s širším indexem, a to navzdory zvýšení kurzu jejich akcií z poslední doby. To naznačuje, že akcie těchto podniků mají prostor k dalšímu růstu.



Správci majetku na to ve třetím čtvrtletí odpověděli přesunem části peněz z čínských technologických firem směrem k ruským energetickým společnostem. Týká se to přitom i správců majetku ve velkých amerických bankách, jako je Asset Management nebo & Co. V Asii má z rostoucích cen komodit prospěch Indonésie, rupie v tomto měsíci vykazuje nejvyšší zhodnocení ze všech asijských měn.

Zdroj: ČTK, Patria, Bloomberg