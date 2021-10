Gazprom se podle ruské vlády snaží stabilizovat trh čerpáním ze svých rezerv

Ruský plynárenský gigant začal využívat své zásoby, aby zvýšil dodávky zemního plynu prostřednictvím plynovodů a stabilizoval rostoucí ceny suroviny. Uvedl to podle agentury Reuters náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v pořadu společnosti BBC. Odmítl rovněž tvrzení, že Rusko omezuje dodávky plynu na evropský trh, který nyní zažívá prudký růst cen plynu i elektřiny.



Skupina poslanců Evropského parlamentu minulý měsíc požádala Evropskou komisi, aby prošetřila roli Gazpromu v růstu cen plynu v Evropě, protože chování společnosti v nich vzbudilo podezření z manipulace s trhem. Zhruba čtyři desítky poslanců vyslovily podezření, že postupuje s cílem zvýšit ceny plynu a snaží se vyvíjet nátlak na Evropu, aby souhlasila s rychlým spuštěním nového plynovodu Nord Stream 2. Kreml a však takováto obvinění odmítají.



"Upřednostňuje energetickou bezpečnost Evropy, chceme spolupráci," prohlásil Rjabkov. "Gazprom ve skutečnosti pumpuje (plyn) ze svých rezerv do plynovodů, aby stabilizoval trh," dodal. disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů.



Eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová minulý týden sdělila agentuře Reuters, že Evropská komise zkoumá stížnosti některých členských zemí EU, podle nichž Rusko zneužívá pozice dominantního dodavatele k podpoře růstu cen plynu v Evropě. "Zkoumáme tato tvrzení, protože je to samozřejmě velmi vážná záležitost," uvedla. Dodala nicméně, že prvotní zhodnocení situace naznačuje, že Rusko plní své dlouhodobé kontrakty.