Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Jedna dobrá, jedna špatná zpráva…

Jedna dobrá, jedna špatná zpráva…

10.09.2025 17:46
Autor: Jiří Soustružník

Po pohledu na tzv. PEG valuační násobky (včerejší úvaha) se dnes zaměříme na jeden zajímavý obrázek týkající se „obyčejných“ poměrů cen k ziskům. Týká se největších společností na trhu a jeho zbytku. A k tomu přidám pár úvah o tom, že ty firmy, které se zdají být v daný čas největší a s neohroženou pozicí, v podstatě zákonitě ze svých pozic dříve nebo později ustupují. A jsou nahrazovány jinými.

První dnešní graf ukazuje historický poměr cen amerických akcií k ziskům a to u největších pěti společností a u zbytku trhu. Goldman Sachs v komentáři ke grafu vypíchl to, že pětka největších se nyní obchoduje s PE na 28. Což je pod valuačními, či spíše naceňovacími maximy dosaženými na vrcholu toho, čemu se říká technologická bublina. Nevím, zda je tato formulace snahou o přinesení nějaké dobré zprávy ve stylu „stále ještě nejsme tam, kde to kdysi bylo (a z čeho to pak prudce korigovalo). Pokud by ale toto byla skutečně dobrá zpráva, pak by graf v podstatě nevyhnutelně obsahoval i špatnou. Protože zbytek trhu se obchoduje s PE, které v podstatě odpovídá onomu bublinovému maximu:

clanek 1
Zdroj: X

Pokud bych se já nějak cíleně snažil přinést v souvislosti s uvedeným grafem a jeho hodnotami nějakou dobrou zprávu, poukázal bych zejména na dvě věci:

Za prvé, PE mohou korigovat přes pokles cen a/nebo přes růst zisků (nebo samozřejmě jejich kombinací). Před časem jsem tu ukazoval jednoduchou kalkulaci, podle které by akcie mohly v následujících letech stále vynášet to, co odpovídá požadované návratnosti. A PE by stále mohlo klesat během cca deseti let k historickým standardům. Právě díky relativně vysokému, ale ne nedosažitelnému růstu zisků. Klíčové je samozřejmě ono „ne nedosažitelnému“, protože s tím se dostáváme k populární diskusi o potenciálu nových technologií a strukturálních změnách ve firemním sektoru a v celé ekonomice.

Za druhé bych pak po delším čase připomněl to, co v podstatě nebývá zmiňováno, ale může hrát klíčovou roli. Podle některých indikací nyní firmy vydělávají výrazně více volného toku hotovosti ve srovnání se zisky, než dříve. Jinak řečeno, na každý dolar účetních zisků připadne více dolarů toho, co firmy skutečně vydělávají. Příčina možná tkví zejména v tom, jak postupně klesaly/klesají ceny investičního zboží. P/FCF tak může být třeba stejné, ale PE výš, protože se zvýší poměr FCF/E. A vyšší PE neznamená, že akcie jsou „dražší“, jejich „skutečné“ valuace jsou stále stejné. V podstatě tu tedy také hovoříme o tom, že PE není úplně ideálním valuačním násobkem.

Pokud pak v souvislosti s výše uvedeným grafem uvažujeme o nějakém rozdělení trhu na největší firmy a zbytek, můžeme si připomenout i historii v této oblasti, Za pomocí druhého grafu, který ukazuje, jak se měnil podíl největší pětky na celkové kapitalizaci trhu. Je dobře známo, že nyní se i na této rovině pohybujeme v extrémech, příčinou jsou valuace a zisky velkých technologických firem. V grafu jsou pak vypsány i konkrétní firmy, které se do oné pětky kdy dostaly. Rekordmanem z hlediska dlouhověkosti velikosti je Exxon, ale z pohledu řady desetiletí je celkově zřejmé, že velcí se stávají menšími a naopak.

clanke 2
Zdroj: X

Třeba pozice společností na NVIDIA, či Microsoft se nyní zdá být těžko zpochybnitelná, minimálně při výhledu několika let. Něco jiného může být už nyní Google, u kterého se stále živě spekuluje o tom, co udělá AI s jeho jádrovým vyhledávacím byznysem. Někde uprostřed může být třeba Apple, jehož pozice na stávajících trzích je stále mimořádně silná, ale diskutuje se o tom, zda právně uchopil AI strategii. A tudíž zda mu v této klíčové oblasti neujede vlak. V souvislosti s výše uvedeným ale mějme na paměti i to, že pokud se nějaká firma dostane z oné největší pětky, neznamená to, že musí být neúspěšná (na úrovni svého hospodaření a/nebo výkonů akcie - není to vždy to samé).

 

Čtěte více:

Novo Nordisk propustí 9 000 zaměstnanců, mění strategii a snižuje výhled zisku
10.09.2025 12:55
Novo Nordisk propustí 9 000 zaměstnanců, mění strategii a snižuje výhled zisku
Farmaceutická společnost Novo Nordisk, známá mimo jiné díky lékům Ozem...
Polsko je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, uvedl premiér po sestřelení ruských dronů
10.09.2025 11:41
Polsko je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, uvedl premiér po sestřelení ruských dronů
Polsko je nyní nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války...
Von der Leyenová: Dohoda s USA je nejlepší možná, čelíme nižším clům než ostatní
10.09.2025 11:51
Von der Leyenová: Dohoda s USA je nejlepší možná, čelíme nižším clům než ostatní
Obchodní dohoda, kterou Evropská unie uzavřela se Spojenými státy leto...
Jakub Blaha: Akcie Oraclu rostou o více než 30 procent díky obrovskému nárůstu budoucích zakázek
10.09.2025 13:23
Jakub Blaha: Akcie Oraclu rostou o více než 30 procent díky obrovskému nárůstu budoucích zakázek
Americká softwarová společnost Oracle zahájila fiskální rok 2026 mimoř...
Obrana uzavřela smlouvu s Českou zbrojovkou na ruční zbraně až za 4,26 mld. Kč
10.09.2025 13:59
Obrana uzavřela smlouvu s Českou zbrojovkou na ruční zbraně až za 4,26 mld. Kč
Ministerstvo obrany dnes uzavřelo smlouvu na dodávky ručních zbraní se...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.09.2025
17:46Jedna dobrá, jedna špatná zpráva…
17:17Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun
16:52Larry Ellison sesadil Elona Muska. Je nejbohatším člověkem na světě
16:20Evropská odpověď na SpaceX: Airbus, Thales a Leonardo připravují společný podnik
15:40Nebius chce dál expandovat, a tak si jde k investorům pro tři miliardy dolarů
14:50Traders Talk: Trhy čekají na inflační data, dolar oslabuje, zlato posiluje. Kde hledat příležitost?
14:40STEM: Voliči opozice by přidali na důchody, voliči koalice na vědu a výzkum
14:34Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisu XS3006202306
13:59Obrana uzavřela smlouvu s Českou zbrojovkou na ruční zbraně až za 4,26 mld. Kč
13:23Jakub Blaha: Akcie Oraclu rostou o více než 30 procent díky obrovskému nárůstu budoucích zakázek  
12:55Novo Nordisk propustí 9 000 zaměstnanců, mění strategii a snižuje výhled zisku
11:51Von der Leyenová: Dohoda s USA je nejlepší možná, čelíme nižším clům než ostatní
11:41Polsko je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, uvedl premiér po sestřelení ruských dronů
11:08Akcie před statistikami o cenách rostou, ale opatrnost je znát  
10:45Footshop letos v prvním pololetí navýšil tržby o 38 pct na 891 milionů korun
10:35Inflace v Česku v srpnu zpomalila z červencových 2,7 % na 2,5 %
10:00FRESH: Celní (ne)dohoda s USA a dopady na Česko s Janem Burešem a Dominikem Rusinkem  
9:49Akcie Oracle letí na historická maxima, firma šokovala svým výhledem v cloudové divizi  
8:51Výsledky KARO, masivní škrty v Novo Nordisk a novinky od Applu. Futures jsou v zeleném  
8:50KARO Leather rekordně roste. Proběhne navýšení free floatu i postupný odkup vlastních akcií

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - CPI, y/y
14:30USA - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět