Evropské burzy mohou otevírat v plusu. Kofola oznámila dividendu

Evropské burzy mají posední obchodní den týdne nakročeno k růstovému začátku obchodování. Eurodolar se po konsolidaci v asijském obchodování trochu zvedá, kurz byl naposledy kolem 1,1633 EURUSD. před otevřením pražské burzy oznámila návrh dividendy za rok 2020 ve výši 13,50 Kč na 1 akcii před zdaněním. Termín valné hromady byl stanoven na 29. listopad 2021. Rozhodný den pro účast na valné hromadě i výplatu dividendy je stanoven na 22. listopad 2021.

Sentimentu na trzích dnes mohou pomoci zprávy, že čínská Evergrande před víkendovým termínem uhradila splátku kupónu u dolarového dluhopisu a odrazila tak hrozbu bankrotu. Spíše bezvýrazné asijské obchodování tak okořenila rally čínských technologických a realitních akcií. Futures na hlavení evropské akciové indexy byly ale pozitivní, přírůstky byly v rozmezí 0,2 (DAX) až 0,4 procenta.

Americký S&P 500 si to včera zamířil k dalšímu rekordu. Nálada ale zhořkla po výsledcích společnosti Snap, která představila relativně vlažnou prognózu zisků a varovala, že v problémových globálních dodavatelských řetězcích by se mohly zvažovat výdaje na reklamu. Její akcie se v reakci na to propadly o více než 20 % a bez újmy nezůstaly v aftermarketu ani jiné technologické tituly jako nebo , které mají expozici na digitální reklamu. Americké futures jsou před otevřením evropských burz v záporu.

Problémy s dodavateli má také , který dnes před otevřením burz odhadl ušlou produkci za rok 2021 na zhruba půl milionu vozidel. S výsledky dnes přijdou či . Především se ale čeká na předstihové ukazatele z evropského, potažmo německého průmyslu a služeb, které naznačí aktivitu za říjen. Odpoledne navážou obdobná data za Spojené státy.

potvrdila nákupní doporučení, zvedá cílovou cenu na 47 EUR z 46 EUR. Keefe potvrdila pro stejný titul doporučení Outperform, cílovou cenu zvedla na EUR

45 z 39,9 EUR. Banka CaixaBank pak včera uvedla, že uvažuje o prodeji části nebo celého svého podílu v Erste Group Bank. Španělská banka uvedla, že by mohla prodat 5,4% podíl, který drží v Erste přímo, a vyhodnotí, zda vypořádá swapy za dalším podílem 4,5 %. Veškerý deal ovšem závisí na tržních podmínkách, ořičemž přímý podíl by mohla nabídnout předem vybraným zájemcům, sdělila také.

Hodnota celého podílu se na základě včerejší závěrečné ceny ve Vídni odhaduje na cca 1,65 miliardy EUR.