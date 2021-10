Šéfové států EU se shodli, jak na zdražování energií. Babišův požadavek na regulaci trhu ETS nenašel dost opory

SPD snad požaduje referendum o vystoupení ČR z bruselske verchusky? Zvlášť pozorně jsem se teď podíval do jejich programu a je tam uvedeno z EU. Jakákoliv kritika evropských poměrů, byť se snahou o celistvý pohled panem doktorem Ivanem Davidem, se sveze VŽDY jako negativní vnímání EU čtenářem/posluchačem v nejširším významu. Z čehož pokaždé mohou dostat orgasmus globální konkurenti EU, tj. Rusko, Čína, USA, JAP a COMMONWELTH /// Ještě bych rád srovnal svůj předchozí koment do kontextu: "OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ", později "STAROST O GLOBÁLNÍ KLIMA" šlo ruku v ruce prakticky paralelně s VIDINOU REÁLNÉ GLOBÁLNÍ EXPANZE LIBERALIZMU" (konec 80.let 20.st.; možná to mělo vyznít jako úlitba koncernů pohrobkům grínpísáků, kteří se s oblibou přivazovali řetězy bůhvíkde či lezli na komíny bůhví jak vysoko). Nelíbí se mi tlak na elektromobilitu PERSONAL CARS, jako mnoha dalším lidem. Je to POLITICKÝ tlak. Avšak nikoliv z Bruselu, nýbrž z OSN !!! Takže z OSN přes Brusel, Londýn, Moskvu, Peking či Washington. (Když budete chtít bádat ještě více do celosvětové klima historie, tak si jistě vybavíte téma OZÓNOVÁ DÍRA s ukončením produkce FREONŮ, viz. Montrealský protokol). KLIMANÁBOŽENSTVÍ (kromě jiných bohulibých projektů) bylo zplozeno v Riu 1992 dokumentem UNFCCC a první konference smluvních stran proběhla v Berlíně v roce 1995. Shodou okolností Nobelovka za chemii 1995 ocenila odhalení příčin vzniku ozonové díry... Po Riu následoval Kjótský protokol (1997), následovala Pařížská dohoda (2015), od které brzy po svém zvolení Trump odstoupil, aby se k ní Biden hned svým prvním úkonem navrátil... /// Za dlouhých zimních večerů nebo při nemoci doporučuji prooklikat si ten rok 1992 a taky pozorně Kjótský protokol. Poměrně významně to člověku pomůže překročit hranici vnímání omezenou jen na emoce nebo na referendum o EU. Ten kdo se snaží zpochybňovat cokoliv v Evropě kvůli Green Dealu, buď nemá koule na to říct kromě A i to B, nebo vědomě strká hlavu do písku, vždy však s holou zadnicí vystrčenou směrem ke konkurenci Evropy.

Je zajímavé, že po těch všech letech se ukazuje, že tý ďouře je to tak trochu fuk, co máme za chladivo v lednici a čím plníme spreje na vlasy. A i bych se vsadil, že tomu "globálnímu oteplování" je nějaké CO2 taky u zardele. Ten, který tančí s papoušky