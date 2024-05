Gross: Vládní výdaje zvyšují inflační tlaky, celková návratnost je u dluhopisů opět málo relevantním tématem

Spoluzakladatel společnosti Bill Gross, někdy nazývaný dluhopisovým králem, v rozhovoru pro Barron's komentoval současné dění na trzích a v ekonomice. A začal samozřejmě vládními dluhopisy, jejichž výnosy se nyní pohybují na úrovních, na které se po dlouhou řadu let po roce 2008 nepodívaly. Za hlavní příčinu považuje investor inflaci, a to jak současnou, tak očekávanou.



Gross uvedl, že existuje debata o tom, zda výnosy desetiletých vládních dluhopisů budou konvergovat ke 4 % či k 5 %. On sám to vidí spíše na druhou možnost a toto dilema podle něj v podstatě kopíruje úvahy o tom, zda se inflace usadí u 2 %, nebo u 3 %, což považuje Gross za pravděpodobnější. Každopádně dojde k tomu, že reálné sazby se budou pohybovat výrazně výš než před rokem 2020. Proč by se inflace měla držet na vyšších úrovních?



Gross v odpovědi na uvedenou otázku poukázal na současné vysoké vládní výdaje a rozpočtové deficity. Ekonomika si také vede mnohem lépe, než se čekalo. V rozhodování americké centrální banky pak investor vidí určitý vliv sociálních faktorů. Jinak řečeno, Fed se podle něj nerozhoduje pouze na základě čistě ekonomického vývoje, ale bere do úvahy rovněž sociální hlediska, což expert vnímá negativně.



Investor odpovídal na dotaz týkající se konceptu celkové návratnosti u dluhopisů. V odpovědi uvedl, že právě Pimco začalo kdysi poukazovat na to, že dluhopisy mají úrokový výnos, ale při správném složení portfolia může hrát významnou roli i posilování jejich ceny. Významná byla tato druhá složka zejména v době, kdy se sazby a výnosy držely vysoko, a tudíž existoval velký prostor pro jejich pokles a růst cen.



V době, kdy se úrokové výnosy dluhopisů pohybovaly u 15 % a k tomu se přidával růst cen, vznikla podle Grosse myšlenka, že dluhopisy mohou svou návratností konkurovat akciím. A po řadu let tomu tak skutečně bylo. Ovšem nyní se výnosy dluhopisů pohybují kolem 4,5 % a podle Grosse je sporné, zda v takovém prostředí má smysl uvažovat o celkové návratnosti, v níž by růst cen představoval její významnější zdroj. „Nemyslím si, že by k tomu došlo.“



Zdroj: Youtube, Barron's