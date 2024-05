Inflace v Británii v dubnu zpomalila na 2,3 procenta, je nejníže za tři roky

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Británii v dubnu zpomalilo na 2,3 procenta z březnového tempa 3,2 procenta. Je to nižší hodnota za téměř tři roky, hlavně díky poklesu cen elektřiny a plynu. Ve své zprávě to dnes uvedl britský statistický úřad.



Britská centrální banka a také analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali zpomalení inflace až na 2,1 procenta. Inflace je nyní nejníže od července 2021, kdy činila dvě procenta, stále ale zůstává nad dvouprocentním cílem centrální banky.



Inflace ve službách, kterou pozorně sleduje centrální banka jako ukazatel cenových tlaků na domácím trhu, v dubnu činila 5,9 procenta. Prognózy agentury Reuters i centrální banky počítaly s jejím poklesem na 5,5 procenta.



Vyšší inflace, než se očekávalo, vyvolává pochybnosti o plánech centrální banky snížit v příštích měsících úrokové sazby. Centrální banka naznačila, že úrokové sazby, které v posledních letech zvyšovala, aby zpomalila růst cen, by mohla letos v létě snížit.



"Přestože inflace nadále prudce klesá, bude tato zpráva zklamáním pro Bank of England i pro investory, kteří očekávají snížení sazeb v červnu," řekl hlavní ekonom investiční firmy Abrdn Luke Bartholomew Bank of England je oficiální název britské centrální banky. "Zejména vyšší jádrová inflace a inflace ve službách, které byly obě o dost vyšší, než se očekávalo, zkomplikuje centrální bance pocit jistoty, že základní inflační tlaky dostatečně ochlazují," dodal Bartholomew.



Britský premiér Rishi Sunak uvedl, že pokles míry inflace na normálnější úroveň znamená, že se blíží lepší časy. "Dnešek znamená významný okamžik pro ekonomiku, kdy se inflace vrátila na normální úroveň," uvedl Sunak.