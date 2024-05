Futures naznačují pozitivní úvod na trzích. Wall Street po datech i inflaci na rekordech

Akcie ve Spojených státech včera stouply na nové rekordy a index Dow Jones se přibližuje hranici 40.000 bodů. Trhy dnes reagovaly na zprávu o vývoji inflace za duben, která posílila naději, že centrální banka USA (Fed) letos sníží úrokové sazby. Pozitivní vývoj se přenese do úvodu dnešního obchodování v Evropě.

Futures: DAX -0,1 %, CAC +0,1 %, FTSE +0,2 %; DJIA +0,1 %, Nasdaq +0,1 %, S&P 500 +0,1 %.

Akcie včera navázaly na úterní zisky, které podpořil šéf Fedu Jerome Powell. Ten svým hodnocením ekonomického růstu, inflace a výhledu úrokových sazeb v USA uklidnil investory, které znervóznila zpráva o výrobní inflaci, která byla vyšší, než se čekalo. Americké ministerstvo následně oznámilo, že meziroční růst spotřebitelských cen v USA v dubnu zpomalil na 3,4 procenta z březnového tempa 3,5 procenta. V meziměsíčním srovnání se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,3 procenta, v březnu a v únoru stouply o 0,4 procenta. Analytici podle agentury Reuters očekávali, že ceny stoupnou meziměsíčně o 0,4 procenta. Meziroční růst cen pak analytici odhadovali na 3,4 procenta. Mírná inflace přiměla trh zvýšit sázky na to, že Fed sníží sazby v září a v prosinci.

Z aktuálních zpráv za makro i firmy:

- potvrdila doporučení "prodat" při snížení cílové ceny na 790 Kč z 810 Kč.

Japonsko: Ekonomika v 1Q klesla dle anualizovaného vyjádření o 2,0 % při očekávání poklesu pouze o 1,2 %.

Dílčí index čínských realitních akcií posílil o řádově 10 % v sázce na vládní zásah na opět křehkém realitním trhu.

zlepšuje a zužuje celoroční výhled pro tržby na 53,6-5,38 mld. USD z 51,5-52,5 mld. USD.

Československá obchodní banka, která patří mezi největší tuzemské banky, dnes v 10:00 zveřejní hospodářské výsledky za první čtvrtletí letošního roku. Čistý zisk skupiny ČSOB loni stoupl meziročně o šest procent na 15,4 miliardy korun. Objem aktiv pod její správou vzrostl o 19 procent na 365 miliard korun.

Nemocnice v Banské Bystrici by měla v úvodu dne uvolnit informace o zdravotním stavu postřeleného slovenského premiéra Roberta Fica. Slovenský premiér Robert Fico byl postřelen, když po výjezdním zasedání slovenského kabinetu ve městě Handlová vyšel na náměstí mezi občany. Pravděpodobného 71letého pachatele policie zadržela. Fico se po zasedání vlády zdravil s lidmi v Handlové, když podle záběrů zveřejněných na internetu zaznělo pět výstřelů. Několik z nich premiéra zasáhlo, slovenská média přinesla nepotvrzené informace o zásahu břicha, hrudníku a ruky. Devětapadesátiletý premiér byl nejprve převezen do nemocnice v Handlové, jejíž mluvčí podle agentury Reuters uvedla, že byl při vědomí a jeho životní funkce byly stabilizovány. Vrtulník jej poté transportoval do Banské Bystrice, kde byl operován.