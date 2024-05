Dividenda ČEZ, budoucnost českých sazeb a nová cílovka na Komerční banku od JP Morgan

navrhl dividendu 52 Kč na akcii. Člen bankovní rady ČNB Holub předpovídá menší snížení sazeb. dostala od novou cílovou cenu. A futures jsou dnes v červeném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 -0,5 % a DAX -0,2 %.



Vedení navrhlo dividendu ve výši 52 Kč/akcii (5,7% dividendový výnos), což odpovídá hornímu konci výplatního pásma dividendové politiky . Celkem bude vyplaceno 28 miliard korun, což odpovídá 80 % loňského zisku. O dividendě rozhodne valná hromada, která se bude konat 24. června. Nevylučujeme scénář, kdy stát bude požadovat 100% výplatu dividend, jako tomu bylo v loňském roce. Nicméně scénář 80% výplaty dividendy je pravděpodobný kvůli vysokým očekávaným kapitálovým výdajům. Více zde.



Člen bankovní rady ČNB Holub řekl, že politici nakonec zpomalí tempo uvolňování měnové politiky, ale je příliš brzy na to říci, zda se k menšímu snížení sazeb přikloní příští měsíc. Úroveň sazeb si umí představit pod 4,5 % na konci roku 2024.



JP Morgan zvyšuje cílovou cenu na na 920 Kč z předchozích 880 Kč a doporučení drží na „neutral“.



Před zítřejšími očekávanými výsledky Nvidie přichází několik novinek. Generální ředitel Nvidie Jensen Huang řekl, že jeho partnerství s Dell Technologies rozšíří AI o širší spektrum zákazníků a pomůže podnikům a organizacím vytvořit své vlastní „továrny na AI“. Michael Dell říká, že počítače s umělou inteligencí budou v roce 2025 „docela standardem“.

Loretta Mester z Fedu uvedla, že je otevřena utažení politiky, pokud to údaje odůvodní. Dnes budou hovořit také další hlasy z Fedu, včetně Christophera Wallera, Johna Williamse, Michaela Barra a Raphaela Bostica.



Tento rok byl pro akciové medvědy krušný, když akcie neustále dosahují nových maxim. Marko Kolanovic z se přesto pevně drží svého pochmurného výhledu – vzhledem k vysokým valuacím, vyšším sazbám po delší dobu, vyšší inflaci, spotřebitelskému stresu a geopolitické nejistotě. Jeho názor je v kontrastu s Mikem Wilsonem z , který otočil a nyní má na americké akcie pozitivní náhled poté, co dříve předpovídal pokles.



Na úvěrových trzích soupeří investoři s doktoráty z technických oborů proti tradičním manažerům portfolií. Stratégové tvrdí, že systematičtí manažeři peněz, kteří se při rychlém rozhodování o tom, které podnikové dluhopisy koupit a prodat, spoléhají na složité algoritmy, zaznamenali za poslední rok více než zdvojnásobení svých aktiv. Podle jiné metriky by v těchto strategiích mohlo být na amerických trzích s vysoce kvalitními i junk dluhopisy 90 až 140 miliard dolarů.