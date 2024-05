S&P 500 stagnoval počvrté v řadě při čekání na výsledky Nvidie

Americké akciové trhy při absenci nových zpráv přešlapovaly na místě, když v samotném závěru dokázaly přece jen zabrat a uzavřít v zelených číslech. Hlavní událostí tohoto týdne by mělo být zveřejnění čtvrtletních výsledků společnosti , která je lídrem v oblasti výroby čipů pro AI. představí své výsledky ve středu po zavření trhu. Pro index S&P 500 to byl již čtvrtý den v řadě, kdy zaznamenal jen minimální změnu. Klid na trzích dokazuje i propad indexu volatility VIX, který se pohyboval jen kolem 12, což je nejnižší úroveň od prosince minulého roku.



Ostře sledované akcie po většinu dne podobně jako hlavní indexy hledaly směr. Ostatní obrovské technologické společnosti se vyvíjely smíšeně, když z průměru vybočovaly pouze akcie , které rostly více než 6% tempem. oznámila, že v USA zvyšuje úrok u 6letých půjček na 1,99 % z 0,99 %, což může být pozitivním signálem rostoucí poptávky po elektro autech. Více než 6% růst si připsaly i akcie poté, co u nich analytici vydali velmi povzbudivý report. Analytici zvýšili cílovou cenu z 252 na 270 USD. Cílovou cenu pro tento solární titul navýšili i analytici Piper Sandler, když jí posunuli na 219 z 195 USD.