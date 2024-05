Stát rozhodne o postoji k dividendě ČEZ do 10 dnů před valnou hromadou, návrh managementu na 52 korun na akcii nebude komentovat

Stát rozhodne o svém postoji k dividendě energetické skupiny nejpozději deset dnů před konáním červnové valné hromady společnosti. Zatím návrh vedení na dividendu ve výši 80 procent z loňského zisku, který odpovídá 52 korunám na akcii, nebude ministerstvo financí (MF) komentovat. Důvodem je to, že výše dividendy má vliv na kurz akcií na burze. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva Filip Běhal. O konečné výši dividendy rozhodne valná hromada podniku, která se uskuteční 24. června.



Představenstvo skupiny v pondělí rozhodlo, že navrhne vyplacení dividendy ve výši 80 procent z loňského očištěného zisku. Odpovídá to 52 korunám na jednu akcii a celkové dividendě 28 miliard korun. Návrh firmy je na horní hranici současného výplatního poměru dividendy , který činí 60 až 80 procent z očištěného zisku. Aktuální návrh by v případě schválení znamenal třetí nejvyšší dividendu, byla by ve stejné výši jako v roce 2021. Dosud rekordní dividendu vyplatil loni, šlo o 145 korun za akcii, celkově pak 78 miliard korun.



Akcionáři, z nichž největší je stát, ovšem mohou podat vlastní návrh. Stalo se to i loni, kdy opět navrhl výplatu 80 procent, ale stát jako majoritní vlastník podal vlastní protinávrh na výplatu celého očištěného zisku z roku 2022. Návrh státu následně schválila valná hromada.



Letošní stanovisko státu je zatím nejasné. "Výše dividendy je kurzotvornou informací, proto se MF jako obvykle zdrží komentáře, zda návrh představenstva akceptuje, nebo zda podá protinávrh. Pokud by se MF rozhodlo podat vlastní návrh na výši dividendy, muselo by tak podle stanov společnosti učinit písemně nejpozději deset kalendářních dnů před konáním valné hromady," řekl Běhal.



Podle analytika XTB Tomáše Cverny lze očekávat, že ministerstvo financí stejně jako v loňském roce podá protinávrh na výplatu ve výši celého čistého zisku. "A to i navzdory tomu, že čekají vysoké investice nejen do teplárenské infrastruktury. Pokud by došlo k vyplacení celého čistého zisku, činila by dividenda za loňský rok asi 64 korun na akcii," podotkl Cverna.



Energetická skupina vloni vydělala 29,6 miliardy korun, čistý zisk společnosti tak meziročně klesl o více než 63 procent. Hlavní příčinou byly podle firmy mimořádné daně a odvody, na kterých podnik odvedl kolem 40 miliard Kč. I přes vysoký meziroční propad jde ale s výjimkou rekordního roku 2022 o nejvyšší zisk za posledních deset let. Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy, který je zásadní pro výši dividendy, loni činil 34,8 miliardy Kč.



Skupina patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.