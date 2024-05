Rozbřesk: V globální ekonomice narůstá protekcionismus. Jak zareaguje Evropa?

Americká administrativa Joe Bidena otevřela v minulém týdnu novou frontu obchodní války s Čínou. Skokové zvýšení cel na dovoz čínských elektromobilů z 25 % na 100 %, stejně jako na celou řadu dalších zelených technologií a kovů, lze vnímat jakou součást zostřujícího se souboje o vítězství v listopadových prezidentských volbách. Neméně podstatný je však i širší ekonomicko-geopolitický rozměr.



Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových čínských dovozů do Ameriky, proto není třeba jejich bezprostřední dopad přeceňovat. V případě elektromobilů tvoří dovozy z Číny dokonce pouze 2 %. Jiným příběhem jsou například baterie a kritické minerály, u kterých ale došlo k odkladu cel o dva roky. Důležitý je však směr, kterým se obchodní politika Spojených států ubírá. Ve zkratce řečeno - méně Číny. Zvláště to má platit při probíhajícím zelenání americké ekonomiky a u vybraných strategických komodit, u kterých bude cílem razantní snížení závislosti na čínských dodavatelských řetězcích.



Co z toho vyplývá pro Evropu? V případě evropského sektoru automotive hrozí ještě agresivnější ofenziva levných čínských elektromobilů, které jsou vehementně subvencovány ze strany vlády (do EU míří 36 % exportů čínských elektromobilů). Vzhledem k nefér obchodním praktikám Číny je proto na stole zvýšení celních tarifů, nicméně Evropa je vůči Číně v mnohem slabším postavení než USA. Evropské automobilky (zejména německé) jsou totiž vysoce závislé na čínském trhu z hlediska prodejů i zisků, což znamená, že případná odvetná opatření Pekingu by byla pravděpodobně velmi bolestivá.



Pozice Evropy je v tomto ohledu nezáviděníhodná, neboť budeme vybírat mezi špatným (zvýšení cel) a ještě horším (záplava čínských elektromobilů) řešením. A jak to tak v Evropě bývá, výsledek bude někde uprostřed. To znamená pravděpodobné zvýšení cel na dovoz čínských elektromobilů z aktuálních 10 % někam do rozmezí 20-30 %, což se jeví jako schůdný německo-francouzský kompromis. Nový impuls pro obchodní politiku EU by měla dodat také červnová zpráva bývalého šéfa ECB Maria Draghiho. Ta se zaměří na zvýšení konkurenceschopnosti Evropy a bude (podobně jako v USA) pracovat s tezí „méně Číny“.



TRHY



Koruna

Česká koruna nadále okupuje úroveň 24,70 EUR/CZK a zatím nic nenaznačuje tomu, že by se měla setrvale vydat jedním, nebo druhým směrem. Při absenci domácích, ale i zahraničních čísel chybí tuzemské měně výraznější impuls, který by zvýšil aktuálně nízkou míru volatility.



Eurodolar

Na eurodolarovém trhu vládne nuda charakterizovaná velmi nízkou volatilitou a absencí kurzotvorných informací. To by se eventuálně změnit dnes večer, kdy bude zveřejněn zápis z posledního zasedání Fedu. Připomeňme, že se neslo v relativně holubičím módu, takže bude zajímavé sledovat, zdali Fed nebude chtít tuto interpretaci své rétoriky korigovat.



Regionální Forex

Maďarská centrální banka v souladu všeobecným očekáváním snížila základní úrokovou sazbu ze 7,75 % na 7,25 %. V komentáři k rozhodnutí bankovní rada vyzdvihla opatrnost s ohledem na předpokládaný nárůst inflace ve druhé polovině roku a potřebu ukotvit inflační očekávání. Takováto rétorika se forintu musí nevyhnutelně líbit.