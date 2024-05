Vedení ČEZ navrhlo dividendu 52 korun na akcii, 80 procent loňského očištěného zisku. Valná hromada rozhodne 24. června

Vedení energetické skupiny navrhlo vyplacení dividendy ve výši 80 procent z loňského očištěného zisku. Odpovídá to 52 korunám na jednu akcii a celkové dividendě 28 miliard korun. O konečné výši dividendy bude v červnu rozhodovat valná hromada podniku. Akcionáři, z nichž největší je stát, mohou podat vlastní návrh.



Loni na návrh státu vyplatil rekordní dividendu 145 korun za akcii, celkově pak 78 miliard korun. Aktuální návrh by v případě schválení znamenal třetí nejvyšší dividendu, byla by ve stejné výši jako v roce 2021.

Návrh na výplatu 80 % očištěného zisku znamená návrat ke standardní dividendové politice výplaty 60 až 80 procent zisku v podobě odměny pro akcionáře. Stejný poměr výplaty navrhlo vedení energetické skupiny i před rokem. Valná hromada ovšem následně schválila protinávrh od ministerstva financí na vyplacení 100 procent z očištěného zisku. Případný postoj MF ČR zatím není znám.



Představenstvo ČEZ dnes rovněž rozhodlo o svolání řádné valné hromady společnosti. Uskuteční se 24. června.

Čistý zisk energetické firmy letos v prvním čtvrtletí meziročně stoupl o řádově čtvrtinu na 13,6 miliardy korun. Provozní výnosy naopak klesly o šest procent na 87,4 miliardy korun. Společnost neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na webu. Zároveň potvrdila výhled hospodaření na celý letošní rok, oproti výchozí predikci zveřejněné v březnu tak zůstal beze změny. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) za celý rok předpokládá 115 až 120 miliard korun a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy na úrovni 25 až 30 miliard korun. Část trhu čekala informaci o dividendě již s výsledky za první kvartál, však informaci uvolnil dnes samostatně.

Cenové stropy na výrobní tržby, které v roce 2024 již nejsou, a stabilizace profitability prodejního segmentu. To jsou podle slov finančního ředitele Martina Nováka v rozhovoru pro Patria.cz bezprostředně po 1Q24 výsledcích dva hlavní faktory, které jsou podepsány pod vyšším než očekávaným ziskem i EBITDA energetické skupiny v prvním letošním čtvrtletí.