Šéfka ECB je přesvědčena, že inflace v eurozóně se dostala pod kontrolu

Šéfka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová je přesvědčena, že inflace v eurozóně se dostala pod kontrolu. Polevují podle ní dopady energetické krize a výpadky v dodavatelských řetězcích. Lagardeová to podle agentury Reuters uvedla v dnes vysílaném rozhovoru s irskou televizní stanicí RTE.



ECB v podstatě přislíbila, že na červnovém zasedání začne snižovat úrokové sazby. Nyní ale tvůrci měnové politiky debatují o tom, kam se sazby posunou poté.



"Jsem si opravdu jistá, že máme inflaci pod kontrolou," řekla Lagardeová televizi RTE. "Prognóza, kterou máme pro příští a přespříští rok, se skutečně velmi, velmi blíží cíli, pokud už ho nedosahuje. Takže jsem přesvědčena, že jsme přešli do fáze kontroly," uvedla šéfka ECB.



ECB usiluje o to, aby se míra inflace v zemích platících eurem pohybovala na dvou procentech. Podle zprávy Eurostatu z minulého týdne zůstala míra inflace v eurozóně v dubnu na březnové hodnotě 2,4 procenta.



Centrální banka předloni v červenci zahájila zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat inflaci pod kontrolu, loni v říjnu nicméně zvyšování úroků přerušila. Od té doby drží svou základní úrokovou sazbu na 4,5 procenta.



Lagardeová v rozhovoru také uvedla, že Evropa se musí připravit na možné znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Podle ní "to bude mít pro Evropu důsledky... ať už prostřednictvím cel, nebo jinými způsoby a prostředky".