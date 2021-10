Perly týdne: Epicentrum tvorby bohatství, daň pro Muska a Bezose a silný konec letošního roku

Co si vlastně myslí ředitel Hertzu o Tesle, když o ní dříve nehovořil zrovna neoptimističtěji, ale nyní od ní jeho firma objednává 100 tisíc vozů? Jak hodnotí Aswath Damodaran návrhy na zdanění miliardářů? A kde se nachází epicentrum tvorby bohatství? Toto a ještě více v nových Perlách týdne.



je jediná: Současný ředitel společnosti Hertz Mark Fields byl podle CNBC znám svým kritickým pohledem na Teslu. Mimo jiné tvrdil, že Muskova firma bude čelit ostré konkurenci ze strany tradičních automobilek. Nyní ale Fields na CNBC v souvislosti s objednávkou 100 tisíc vozů od Tesly vysvětlovat, že Hertz chce hrát svou roli v posunu k udržitelnosti. A je podle něj nyní jedinou firmou, která má v elektromobilech dostatečný rozsah výroby.



Fields řekl, že jednání s Teslou začala před měsíci a že podobně jako s ní má Hertz „vztah“ s jinými automobilkami. Tento vztah není podle ředitele o tom, kolik vozů firmy Hertzu prodají, ale o spolupráci při přechodu na elektromobilitu. A jak bylo uvedeno, objednávka vozů od Tesly stojí na rozsahu její současné výroby elektromobilů. Fields následně připomněl, že , i masivně investují do této oblasti.



Ředitel byl tázán i na to, jaký budou mít vozy od Tesly dopad na provoz jeho firmy, protože budou například vyžadovat jiný typ údržby než vozy se spalovacími motory. Fields na to odpověděl, že "můžete mít výbornou strategii, ale je také nutno jí převést do praxe a do provozu“. V tomto kontextu to například znamená, že spolupráce s Teslou zahrnuje budování nabíjecích stanic, a to jednak u letišť, ale také mimo ně.



Hertz tak má za cíl, aby půjčení elektromobilu bylo pro zákazníka jednoduché a aby neměl obavy z toho, že si nebude mít zapůjčený vůz kde nabít. Firma pak má za cíl „stát se expertem na velké flotily elektromobilů, a to o hodně dříve, než se jím stane konkurence“. Což jí zajistí, aby se stala významnou součástí celého vznikajícího ekosystému.



Ropa a její standardní sezónní pohyb: Zatímco v minulých Perlách týdne jsme prezentovali porovnání letošního vývoje na americkém trhu s vývojem standardním, dnes se podíváme na to, jak TopDown Charts srovnává vývoj cen ropy. Podle následujícího grafu mají historicky obvykle tendenci růst od února do října, pak nastává fáze jejich korekce:



Zdroj:



Daň za trest: Aswath Damodaran působí jako profesor financí na NYU Stern School of Business a je známým odborníkem na valuace firem. Na CNBC hodnotil návrh amerických demokratů na „zdanění miliardářů“. Profesor je podle svých slov znovu a znovu překvapován tím, s jak špatnými nápady jsou politici schopni přicházet. Na tomto návrhu se mu konkrétně nelíbí to, že cílem zdanění má být poměrně malá skupina lidí, která má navíc velký prostor pro to, se daním vyhýbat. Problém je podle profesora i v tom, že daň by měla být provázána s kapitálovými zisky, které může být velmi těžké spočítat.



Damodaran dodal, že ale návrh hodnotí jen podle dostupných informací a nemá jej přímo před sebou, takže jeho hodnocení nemusí být férové. Zatím se ale zdá, že má všechny rysy špatně konstruovaného zdanění, které může v konečném důsledku působit opačně, než je zamýšleno. Profesor míní, že pokud například někdo zdědil 20 miliard dolarů, daň by se jej netýkala, ale pokud by někdo investoval do firmy a 20 miliard dolarů vydělal, platí opak.



Dá se dokonce říci, že jde o daň zamýšlenou pro „Muska a Bezose“, tedy ty, kteří během posledních deseti let rychle zbohatli a proti nimž se obrací část veřejného mínění. Profesor k tomu míní, že diskutovaný návrh je vlastně známkou zoufalosti a existují lepší způsoby, jak zvýšit daňové příjmy. Vláda by pak navíc neměla postupovat tak, že si nejdříve naplánuje výdaje a pak kouká, čím by je pokryla.



Zlato, výnosy a dolar: Následující graf od ukazuje vývoj plovoucí korelace zlata na straně jedné a dolaru a výnosů dluhopisů na straně druhé. Ekonomové na jeho základě tvrdí, že „zlato je stále velmi negativně zkorelované jak s reálnými výnosy obligací, tak s dolarem“.



Zdroj:



Epicentrum tvorby bohatství: Ředitelka Jane Fraser v rozhovoru pro Yahoo Finance hovořila o tom, že její banka se sice stahuje z některých asijských trhů, obecně ale platí, že Asie je epicentrem tvorby bohatství. Patrné to je například na rychlém růstu střední třídy, či třeba počtu mladých technologických firem, jejichž kapitalizace již převýšila miliardu dolarů. Ty pomáhají celé řadě menších firem a celkově podporují ekonomický rozvoj a digitální ekonomiku. K tomu ředitelka dodala, že patrné začíná být i „zotavení Asie z covidu“.



Jaké bude čtvrté čtvrtletí: v následujícím grafu ukazuje vývoj amerického produktu v letošním roce, tedy včetně predikcí pro třetí a čtvrté čtvrtletí, o kterém se živě diskutuje. Podle ekonomů banky přijde po ochlazení ve třetím čtvrtletí opět velmi silný růst:



Zdroj: