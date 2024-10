Komentář Invesco: 10 věcí, které by investoři měli sledovat ve čtvrtém čtvrtletí

Třetí čtvrtletí bylo poměrně významné pro trhy i ekonomiky. Ve většině vyspělých ekonomik pokračovala dezinflace, hlavní západní centrální banky přijaly uvolňování v širší míře a akcie v mnoha regionech zažily silné čtvrtletí. Co se může stát dál, když vstupujeme do čtvrtého čtvrtletí? Zde je 10 věcí, které je třeba sledovat:

1. Cena ropy

Stávka amerických dělníků v docích je již za námi (minimálně do ledna, ale pak bude pravděpodobně plně vyřešena) a další velkou makroobavou je eskalace napětí na Blízkém východě a dopady na cenu ropy.



Dobrou zprávou je, že se nejedná o konec 70. let 20. století. Spojené státy jsou dnes největším světovým producentem ropy, neboť těží 12,9 % z celkového objemu ropy na světě. USA jsou jediným největším producentem již šest let; předtím se na čele tohoto žebříčku neumístily od poloviny 70. let. Kromě toho má OPEC+ stále větší potíže s dosažením dohody ohledně kontroly produkce, která jinak pomáhá udržet ceny na vyšší úrovni. V důsledku toho byly ceny ropy navzdory konfliktu na Blízkém východě relativně nízké.



Přesto jsme nedávno zaznamenali výrazný nárůst cen ropy v důsledku obav, že Izrael může bombardovat Írán a jeho ropný průmysl. Nejprve byla cena ropy Brent 26. září pod 72 dolary za barel, ale od té doby vzrostla na 80 dolarů za barel. Doufám, že se jedná o krátkodobý výkyv. Jak v říjnu 2023, tak znovu v dubnu 2024 jsme byli svědky toho, jak cena ropy v důsledku nervozity z eskalace konfliktu na Blízkém východě vyskočila nad 90 dolarů za barel, aby se pak rychle vrátila zpět dolů.

2. Volatilita amerického akciového trhu

Od 26. září s růstem ceny ropy vzrostl i index volatility VIX a to z hodnoty 15 na téměř 20,5. Vzhledem k blížícím se prezidentským volbám v USA a také k potenciálnímu dalšímu růstu cen ropy bych očekávala, že index VIX v nejbližší době ještě poroste. Musíme však mít na paměti, že nárůst volatility a výkyvy na trhu mohou ovlivňovat emoce a vytvářejí tak příležitost ke špatným valuacím.



3. Cena zlata

Cena zlata ve třetím čtvrtletí nadále rostla. Zlato vnímám jako zajištění proti geopolitickým rizikům. Zdá se, že mnozí investoři se i v riziku cítí pohodlně, pokud mají ve svém portfoliu zajištění, jako je zlato. Všimla jsem si, že v posledním desetiletí zlato zřejmě nahradilo americké státní dluhopisy, které dříve byly „bezpečným přístavem“, jaký si mnozí investoři vybrali. Očekávám, že tento trend bude vzhledem k nejistotě kolem amerických voleb a rostoucímu napětí na Blízkém východě pokračovat. Zlato by se také mohlo ukázat jako atraktivnější pro některé investory, protože s poklesem sazeb se snižují náklady příležitosti vlastnictví zlata. Je důležité, abychom si uvědomili, že v tomto prostředí rostoucí cena zlata nemusí nutně znamenat „risk off“ prostředí.

4. Ekonomika eurozóny

Ekonomika eurozóny odolává, i když se dostává se pod zvýšený tlak. Data z indexu nákupních manažerů (PMI) eurozóny za září ukazují, že výrobní sektor se nachází hluboko v kontrakci (zejména Německo čelí velmi silnému protivětru) a aktivita ve službách sice stále roste, ale je na sedmiměsíčním minimu.



Dobrou zprávou je, že bleskový odhad inflace v eurozóně byl v září 1,8 %, což je pokles ze srpnových 2,2 %. To je pozoruhodné, protože to bylo poprvé od června 2021, kdy inflace klesla pod 2% cíl Evropské centrální banky (ECB). To zvyšuje šance na další snížení sazeb při nejbližším zasedání ECB. Nejedná se však o „hotovou věc“, protože inflace ve službách zůstává navzdory určitému dezinflačnímu pokroku zvýšená. Vzhledem k tlaku, v jakém se ekonomika eurozóny nachází, doufám, že ECB bude pokračovat v uvolňování, což by mělo pomoci poskytnout ekonomice tolik potřebný impuls.

5. Inflace v USA

Po mimořádně silné zářijové zprávě o zaměstnanosti z předminuléhominulého týdne se znovu objevují obavy, jestli americká ekonomika není přehřátá. Nejenže byla tvorba pracovních míst mnohem vyšší, než se očekávalo, ale nyní se růst mezd meziročně zvýšil o 4,0 %, což je výrazně nad červencovým meziročním tempem růstu 3,6 %. Tyto obavy z přehřátí vlastně začaly již dříve, když byl zveřejněn index nákupních manažerů ISM ve službách za září, který dosáhl hodnoty 54,9, což je výrazně nad srpnovou hodnotou 51,5. A co víc, dílčí index nových zakázek vzrostl v září na neuvěřitelných 59,4, což je o více než 6 bodů nad srpnovým 53,9. To trhy vyděsilo, zejména když přišlo zářijové supervelké snížení sazeb Federálním rezervním systémem.



Budeme pozorně sledovat data, protože z nedávného projevu předsedy Federálního rezervního systému (Fed) Jaye Powella jasně vyplynulo, že Fed je stále závislý na datech, a to včetně těch o inflaci: „Jak jsem již zmínil, naše rozhodnutí snížit základní úrokovou sazbu o 50 bazických bodů odráží naši rostoucí důvěru, že s vhodnou rekalibrací našeho politického postoje lze udržet sílu trhu práce v kontextu mírného hospodářského růstu a inflace, která se udržitelně pohybuje na úrovni 2 %. Pokud jde o budoucnost, jestliže se ekonomika bude vyvíjet v souladu s očekáváním, politika se časem posune směrem k neutrálnějšímu postoji. Nejedná se však o žádný předem stanovený kurz.“

6. Vývoj měnové politiky

Obecně očekávám, že řada hlavních centrálních bank bude postupovat u měnové politiky pomaleji, než se předpokládalo. Nepřekvapilo by mě například, kdyby Fed změnil kurz a v letošním roce přistoupil už jen k jednomu snížení sazeb. Nyní, když má Japonsko nového premiéra, může si již tak opatrná Bank of Japan být vědoma reakce trhu na své poslední zvýšení sazeb, a proto bude postupovat ve svém normalizačním procesu pomaleji. Obecně si myslím, že centrální banky budou pokračovat v nastoupené cestě, ale nyní budou opatrnější.

7. Akcie ve Spojeném království

Nemohu si pomoci, ale britské akcie mě nadchly. Vím, že existují krátkodobé překážky související s podzimním rozpočtem. Zveřejnění rozpočtu je naplánováno na 30. října. Nicméně ocenění indexu MSCI UK je v porovnání s obdobnými indexy vyspělých zemí atraktivní. Britská ekonomika se zatím drží dobře a rozvahy britských domácností jsou slušné, i když sentiment v poslední době zhoršují obavy z rozpočtu. Katalyzátorem pro růst britských akcií by mohlo být jednoduše odstranění nejistoty po zveřejnění rozpočtu a také pokračující uvolňování měnové politiky. Dividendový výnos britského indexu navíc dosáhl solidních 3,64 % - což je výrazně nad výnosem indexu MSCI ACWI, který činí 1,87 %.

8. Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů

Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů se vrátil nad 4 %, protože trhy znovu promýšlejí, jaký bude další postup Fedu. Vzhledem k nedávným silným ekonomickým datům přicházejícím z USA to není překvapivé. Domnívám se, že v příštích týdnech dojde k výrazné volatilitě, a očekávám, že výnos bude dost kolísat, což bude odrážet ekonomická data, „Fedspeak“ a dokonce i obavy kolem voleb.



9. Stimulační opatření v Číně

Nedávno oznámený stimulační balíček má potenciál velmi významně ovlivnit čínskou ekonomiku – a mohl by také povzbudit odvětví evropské ekonomiky, jako jsou výrobci luxusního zboží, vzhledem k jejich závislosti na čínských spotřebitelích. Samozřejmě předpokládám, že čínské akcie budou silným příjemcem. Už jsme zaznamenali pozitivní reakci na to, co bylo dosud oznámeno, a očekávám další potenciál růstu, jakmile se dozvíme více podrobností o stimulech. Zatím jsem povzbuzena, ale budeme se věnovat detailům kolem fiskálních stimulů, které nezbytně provází měnové stimuly.

10. Výsledková sezóna

Ocenění amerických akcií je vysoké, a tak výsledková sezóna v USA nabývá v mém pojetí ještě většího významu. Agentura FactSet odhaduje meziroční růst zisků indexu S&P 500 ve třetím čtvrtletí na 4,2 %. Již jsme zaznamenali, že 60 společností v indexu S&P 500 vydalo negativní odhady zisků, zatímco pouze 50 vydalo odhady pozitivní. Faktem je, že analytici od začátku čtvrtletí do současnosti snížili odhady zisků s větším rozdílem, než je obvyklé. Nicméně mě povzbuzuje, že pravděpodobně uvidíme širší škálu společností, které tato snížená očekávání překonají, a zdá se, že pouze malé procento z celkového počtu společností vykáže záporný růst zisků. Jako vždy budu věnovat velkou pozornost komentářům a pokynům, které zazní během diskusí o výsledcích; to bude mít zásadní význam pro představu o stavu ekonomiky a výsledcích v příštím čtvrtletí.