Aktivistický investor volá po rozdělení Shellu. Schyluje se k bitvě o přežití?

Rozdělit skoro dvě stě let ropný gigant na dvě části. Právě to prosazuje aktivistický investor Dan Loeb. Jeho fond získal v evropské firmě podíl za 750 milionů dolarů, tvrdí nejmenované zdroje Bloombergu, a údajně by jí prý pomohlo, kdyby svůj byznys v obnovitelných zdrojích, LNG a marketingu vyčlenila do samostatné firmy. Podle analytiků by rodící se aktivismus ze strany fondu Third Point mohl mít na akcie Shellu podpůrný efekt. Po dnešním představení kvartálních výsledků firmy, které bombastické oznámení hedgeového fondu skoro zastínilo, to tak ale nevypadá. Akcie se v Londýně propadly až o 3,6 procenta, a překonaly i padající cenu ropy.

Nic to ale podle Bloombergu nemění na celkovém kontextu, ve kterém se schyluje k bitvě o budoucnost Shellu. Současné vedení chce těžit ropu a plyn po další desítky let a výtěžek investovat do obnovitelných zdrojů a vodíku. Investoři ale o smysluplnosti tohoto plánu pochybují. Ozvěny souboje o by mohly rezonovat celým sektorem, podotýká Bloomberg.

Co chce Loeb?

Third Point, který má údajně v Shellu podíl odpovídající 0,4 procenta společnosti, svou vizi nastínil ve středečním dopise investorům. Poslední dva roky byly podle Loeba pro akcionáře složité, dočkali se velkého snížení dividendy a vyslechli si mediálně dobře proprané nařízení nizozemského soudu, aby firma změnila podnikatelský model. Ve skutečnosti byly prý ale náročné celé dvě dekády - s roční návratností dosahující jenom tří procent.

Pohled na výkonnost akcií Shell od roku 2003 do současnosti:

Tržní hodnota společnosti se pohybuje kolem 188 miliard dolarů a podle Loeba je jednou z nejlevnějších akcií o takto velké kapitalizaci na světě. Na většině ukazatelů se proti svým konkurentům a obchoduje s 35procentním diskontem. Protože má ale mnoho akcionářů, kteří se ne zcela shodují ve svých zájmech, je roztříštěná do mnoha směrů, její strategie sleduje moc zájmů a spokojený nakonec není nikdo.

Rozdělení, které Third Point navrhuje, by v Shellu ponechalo tradiční energetický byznys, tedy těžbu, rafinerskou činnosti a chemické operace.

Masivní obrana

Firma ale dnes svůj model mohutně bránila. Integrace ropy, plynu a zelených zdrojů je podle ní klíčem k tomu uskutečnit přechod k udržitelnějším energiím. „Bez firem, jako jsme my“, s našimi zkušenostmi, závěrem a velikostí, bude přechod na nízkouhlíková paliva „podstatně složitější“, řekl v telefonátu s novináři CEO Ben van Beurden. Firma má navíc velmi koherentní strategii, kterou prý bude velmi složité zopakovat jinde, pokud „ji rozdělíte do mnoha různých společností“. Skutečnost, že dlouhodobí investoři se ve jménu „symbolismu“ od Shellu „utíkají“ a nahrazují je hedgeové fondy, energetické transformaci podle něj nepomáhá.

utrpěl další ránu už v úterý, když svou mnohamiliardovou divestici z fosilních aktiv, včetně holdingu v Shellu, oznámil největší penzijní fond Evropské unie, nizozemský ABP. Dnes podle některých analytiků potřeboval hodně dobrá kvartální čísla, nakonec výsledky za třetí čtvrtletí ale podle některých názorů nakonec tolik inspirující nebyly.

Upravený čistý zisk za třetí čtvrtletí dosáhl 4,13 miliardy USD proti 955 milionů USD před rokem, analytici ale čekali 5,42 miliardy. Firma navíc drží výdaje na uzdě a jejich prognózu pro tento rok dokonce ještě snížila o dvě miliardy na 20 miliard dolarů. Peněžní tok z operací poskočil na 16,03 miliardy USD v porovnání s 10,4 miliardy před rokem. Čistý dluh klesl v reportovaném kvartálu o 8,2 miliardy na 57,5 miliardy USD.

Nový zelený cíl

Firmě podobně jako její konkurenci pomohl nárůst cen ropy a plynu, a zároveň čelí různým tlakům zvenku, mimo jiné na snížení své uhlíkové zátěže. Na to dnes odpověděla tím, že si stanovila ambicióznější cíl pro snížení emisí skleníkových plynů ze svých operací. Nový cíl hovoří o snížení emisí uhlíku do roku 2030 o 50 procent proti úrovním roku 2016 na čisté bázi. Vztahuje se přitom na aktivity, které může přímo kontrolovat, nikoli ale na skleníkové plyny, které se uvolňují, když produkty Shellu spalují jeho zákazníci. I deklarované 50procentní snížení tak oseká celkové emise anglo-nizozemského koncernu jenom o 2,5 procenta, tvrdí někteří analytici.

Svoje akcionáře chce odměnit a rozdělit mezi ně sedm miliard z prodeje ropného byznysu v Permské pánvi společnosti za 9,5 miliardy dolarů. Na výplatu ale prý dojde až příští rok po dokončení transakce.

Další evropští těžaři hlásí svoje čísla

Kromě Shellu dnes svoje kvartální čísla oznámily dvě další evropské energetiky. Francouzský očekávání překonal, když oznámil pětinásobné zvýšení proti loňskému roku. Ve španělském Repsolu se vedení zaobírá myšlenkou zvýšit odměny akcionářům. Výplatu dividendy firma zvedá o 5 procent a zahajuje zpětný odkup akcií. Americký Mobil ve středu večer pak ve snaze udržet si status dividendového aristokrata oznámil záměr zvýšit dividendu o jeden americký cent na 88 centů na akcii.

Zdroje: Bloomberg

