Pět klíčových grafů, které tento týden sledovat na globálních komoditních trzích

Americké volby by mohly ovlivnit ceny zlata i budoucnost obnovitelných investic v USA. Do toho přichází volatilní obchody se zemním plynem a ceny pšenice. Bloomberg přináší pět grafů pro globální komoditní trhy.



Zlato

Zlato bude dále posilovat, pokud vyhraje republikánský prezidentský kandidát Donald Trump, vyplývá z průzkumu MLIV Pulse zveřejněného minulý týden. Naopak klesne, pokud vyhraje současná viceprezidentka Kamala Harrisová. Zlato je jednou ze sázek na Trumpa a představuje zajištění proti jakékoli inflaci vyplývající z jeho navrhovaných cel. Tento drahý kov byl také vybrán v dřívějším průzkumu Pulse jako nejlepší útočiště v případě vítězství Trumpa. Respondenti uvedli, že Harrisová bude vyvíjet tlak na cenu zlata, a další výsledky průzkumu naznačují, že demokratická kandidátka je také považována za méně inflační.



Ropa

Američtí řidiči si užívají nejlevnější sezónní ceny pohonných hmot za poslední roky, přičemž průměrné maloobchodní ceny benzínu se v říjnu po celé zemi pohybovaly těsně nad 3 dolary za galon. To nabízí úlevu spotřebitelům, kteří ještě před dvěma lety platili rekordně vysoké ceny nad 5 USD. Ceny klesají zejména v tzv. „swing states“, včetně Arizony a Michiganu, a poskytují demokratům určitou úlevu tím, že otupují republikánskou kritiku vysokých životních nákladů za vlády Bidena v době, kdy voliči míří k urnám.





Obnovitelné zdroje

Americké volby přinášejí nejistotu ohledně budoucnosti klíčového demokratického klimatického zákona, přičemž Trump slíbil, že zruší nevyčerpané finanční prostředky pro „Inflation Reduction Act”. Přesto republikánské státy a okresy (a státy, ve kterých republikáni doufají ve vítězství) neúměrně těží z těchto investic do čistých technologií. BloombergNEF odhaduje, že více než 86 % ze zhruba 114 miliard dolarů ve firemních investicích spojených s obnovitelnými zdroji energie nebo elektrickými vozidly putovalo do států, které se přiklánějí k republikánům nebo patří do tzv. „swing states“.



Zemní plyn

V centru pozornosti je obchod se zemním plynem známý jako widowmaker kvůli jeho volatilitě, když neobvykle teplé počasí v USA snižuje poptávku po tomto palivu pro vytápění a elektrárny. Rozpětí mezi březnovými a dubnovými futures (v podstatě sázka na to, jak vyčerpané budou zásoby na konci severoamerické zimy) se přibližují k zápornému teritoriu. Pokud bude tento trend pokračovat, mohlo by jít o nejranější propad pod nulu od listopadu 2009. Pokud obchodníci stlačí březnové futures na plyn pod cenu za dodání následující měsíc, znamená to, že na konci zimy očekávají dostatečné zásoby, protože mírná zima sníží spotřebu.



Obilí

Tento týden bude v centru pozornosti pšenice, přičemž na světové zásoby klíčové obilniny vrhají světlo dvě klíčové zprávy. Pondělní zpráva amerického ministerstva zemědělství bude zahrnovat data o americké pšenici, která měla kvůli suchu historicky špatný začátek. V pátek pak agentura odhadne globální nabídku a poptávku po obilí při obavách, že největší exportér, Rusko, bude dodávat méně pšenice.



Zdroj: Bloomberg