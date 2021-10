Perly týdne: Investice v nové fázi cyklu, extrémy na trhu s ropou a nejpopulárnější sázky současnosti

Nejpopulárnějšími sázkami jsou podle průzkumu BofA stále americké technologie, na oblibě ale hodně získává ropa a krátké pozice na obligacích. Podle se bude uklidňovat situace na trhu se zemním plynem, Schwab míní, že nastal čas pro odklon od cyklických akcií, ale ještě ne na příklad k defenzivě. A ještě více v nových Perlách týdne.



Směr kvalitní firmy, čas na defenzivu nenastal: Ziskovosti obchodovaných firem pomáhá a bude pomáhat spotřebitel, který disponuje vysokými úsporami a likviditou. Pro CNBC to uvedl investiční ředitel společnosti Schwab Asset Management Omar Aguilar. Korporace k tomu stále mají dostatečnou schopnost promítat růst nákladů do prodejních cen.



K inflaci expert uvedl, že situace na trhu práce ukazuje na rostoucí mzdové tlaky, lidé stále častěji mění pracovní místo a celkově porostou inflační tlaky generované tímto zdrojem. K tomu ale Aguilar dodal, že ne každá inflace je pro ekonomiku škodlivá a klíčové bude jednak chování Fedu a také doba, po kterou přetrvají nerovnováhy v dodavatelských řetězcích.



Celkově pak investor míní, že skončila fáze oživení po pandemickém propadu a nyní se pohybujeme ve fázi expanze. Což znamená, že nastal čas pro posun od cyklických akcií k akciím kvalitních společností, které nebudou citlivé na vyšší sazby a inflaci. Ekonomický růst se ale bude stále pohybovat na nadprůměrných úrovních a tudíž ještě není čas obracet se k vyloženě defenzivní části akciového trhu.



Akciová alokace na rekordech: Následující graf ukazuje, kam alokují americké domácnosti své úspory. Podle dat Fedu a nyní podíl akcií dosahuje rekordních 52 %, blížila se mu situace před prasknutím internetové bubliny. Naopak hotovosti i dluhopisů drží americké domácnosti relativně málo:





Zdroj: Twitter



Nejsou lidi, budou roboti: CNBC informuje o tom, že problémy ve výrobních řetězcích jsou v některých částech ekonomiky komplikovány i nedostatkem zaměstnanců. Například tři ze čtyř restaurací podle stanice nemají dostatek lidí na to, aby uspokojily poptávku, a řešením mohou nakonec být roboti. Mike Bell, který stojí v čele společnosti Miso Robotics, v této souvislosti hovořil o „robotickém šéfkuchaři“, tedy stroji, který může zastat lidi v kuchyni a nahradit tak mnohdy monotónní, těžkou či dokonce nebezpečnou práci. Představen byl i robotický číšník, který již roznáší jídlo v některých restauracích v Kalifornii. A také pojízdný robot, který rozváží jídlo na objednávku až domů.





Jako podle učebnice: TopDownChart v následujícím grafu ukazuje aktualizovaný vývoj amerického akciového trhu a porovnává jej s typickým sezónním vývojem založeným na historických datech. Historie ukazuje, že srpen a září přináší obvykle na trh oslabení, po zbytek roku ale akcie míří opět nahoru. I letošní rok přinesl slabší září, ale zdá se, že po něm podobně jako obecně v minulosti nastává obrat směrem nahoru:





Zdroj: Twitter



Extrémy ropného trhu: Hlavní komoditní stratég Martijn Rats hovořil na Bloombergu o očekáváních, podle kterých přinese otevírání ekonomiky pokles poptávky po zboží a opětovný příklon ke službám. Jenže tato očekávání se podle něj nenaplňují, spotřebitel stále kupuje velký objem zboží a nabídková strana ekonomiky tak naráží na svou kapacitu ve snaze tuto poptávku uspokojit.



Stratég byl tázán na oživení letecké dopravy a jeho dopad na ropný trh. V odpovědi vysvětloval, že pokud klesne poptávka po leteckém palivu, je možno zvýšit výrobu benzínu a nafty pro motorová vozidla. A pokud naopak poptávka po leteckém palivu roste, má jeho výroba negativní dopad na množství benzínu a nafty, které je možné produkovat z daného množství ropy.



Ohledně vývoje na trhu s ropou stratég dodal, že její cena se pohybuje mezi dvěma extrémy. Může být totiž velmi nízko, což pak ničí nabídkovou stranu trhu, protože jsou uzavírány těžební a zpracovatelské kapacity a klesají investice. V druhém extrému zase dochází k ničení poptávky a jde o stav, kdy se ceny ropy nachází velmi vysoko. V posledních čtvrtletích se přitom trh s ropou dostal z první situace, není ale úplně jasné, při jak vysoké ceně této komodity by nastalo ničení poptávky.



Rats míní, že situace na trhu se zemním plynem v Evropě se bude uklidňovat a zásoby postupně porostou. Nečeká ani další výrazný růst cen této komodity, opak může nastat u ropy.





Nejnatlačenější obchody: BofA v následujícím grafu prezentuje výsledky posledního ze svých pravidelných průzkumů zaměřených na nejpopulárnější sázky na finančních trzích. V čele jsou stále americké technologické akcie a ESG investice, i když meziměsíčně podíl obou znatelně klesl. Na popularitě naopak výrazně získaly dlouhé pozice na ropě a krátké pozice na amerických vládních obligacích:





Zdroj: Twitter