Hertz chce do půjčoven sto tisíc tesel a k tomu svou síť stanic. Rýsuje se zemětřesení v odvětví?

Pandemií skoro pohřbená síť autopůjčoven Hertz Global Holdings umístila objednávku na 100.000 elektromobilů od Tesly. Jde o dosud největší jednotlivou koupi elektrických vozidel, která by pro Teslu znamenala zhruba 4,2 miliardy dolarů v tržbách navíc. Její akcie posílá nejnovější oznámení nahoru. Po otevření burz na Wall Street rostly i o více než 6 procent, nejvíce od 13. dubna, což firmu podnikatele a milirdář Elona Muska posunulo na novou rekordní cenu 970,84 USD a do blízkosti tržního ohodnocení jednoho bilionu dolarů. Pro Hertz, ještě donedávna v bankrotové ochraně, to je první krok v ambiciózním plánu elektrifikovat svou flotilu vozů do půjčoven, napsal také Bloomberg.

Autopůjčovny si obvykle objednávkách domlouvají u výrobců velké slevy, nejnovější velikost objednávky ale naznačuje, že Hertz se ceníkových cen skoro drží. jí objednaná auta bude dodávat během následujících 14 měsíců. Sedany Model 3 bude Hertz půjčovat na velkých amerických trzích a v části Evropy, a to už od začátku listopadu. Hertz kromě toho postaví svoji vlastní nabíjecí infrastrukturu, kterou budou jeho klienti moci využívat vedle té od Tesly.

Hertz se před svým relistingem na burze Nasdaq obchoduje v méně regulovaném mimoburzovním režimu over-the-counter a tam dnes vyrostl až o 14 procent.

Pro Hertz to je zatím největší iniciativa od června, kdy se vynořila s režimu bankrotové ochrany. O ochranu před věřiteli požádala loni v květnu, když ji zasáhla pandemie koronaviru.

Nová ambiciózní iniciativa podle Bloombergu také naznačuje, že noví majitelé Hertzu, Knighthead Capital Management a Certares Management, hodlají pořádně zacloumat odvětvím, kterému teď dominuje několik velkých, těžkopádných hráčů.

Výkonnost akcií za posledních pět let:

V celkové produkci Tesly zaujímá objednávka zhruba desetinu současné roční výroby. To je hodně a Hertz by tím mohl vyšachovat konkurenci, která by se mohla snažit jeho strategii zopakovat. V rozporu s tradicí je i další prvek předpokládaného dealu. I když autopůjčovny si obvykle u výrobců domlouvají velké slevy, Hertz za vozy se solidní výbavou zaplatí plnou cenu. Nepůjde tedy cestou osekaného a silně zlevněného modelu, které je obvykle možné v půjčovnách najít.

Plán elektrifikace by se měl nakonec týkat téměř všech z více než půl milionu osobních a nákladních vozů půjčovny Hertz po celém světě.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz, ČTK