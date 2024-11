Goldman Sachs o tom, proč je teď zajímavé zlato a kdo poptávku po něm ještě zvýší

Zlato podle v příštím roce rekordně vzroste v souvislosti s nákupy centrálních bank a snižováním úrokových sazeb. Banka tento kov zařadila mezi hlavní komoditní tipy pro rok 2025 a uvedla, že ceny by mohly růst během prezidentství Donalda Trumpa.



„Jděte do zlata,“ uvedli v komentáři analytici této banky včetně Daana Struyvena a zopakovali svůj cenový cíl 3 000 dolarů za unci do prosince 2025. Strukturálním hnacím motorem této prognózy je podle nich vyšší poptávka ze strany centrálních bank a cyklický nárůst z toků do burzovně obchodovaných fondů, jak bude Fed snižovat sazby, uvedli.



Zlato letos předvedlo silnou rally a dosáhlo postupných rekordů, než se stáhlo zpět bezprostředně po Trumpově vítězství v Bílém domě, které posílilo dolar. Růst této komodity byl podpořen vyššími nákupy v oficiálním sektoru a otočkou Fedu k volnější politice. Goldmani řekli, že Trumpova administrativa může zlatu také pomoci.



Bezprecedentní eskalace obchodního napětí by podle nich mohla oživit spekulativní pozice na zlatu. Navíc rostoucí obavy ohledně fiskální udržitelnosti USA mohou cenám tohoto kovu dále pomoci, dodali, s tím, že centrální banky (a zejména ty, které drží velké rezervy amerických státních dluhopisů) se mohou rozhodnout nakoupit více tohoto drahého kovu.



Spotové zlato se obchoduje na zhruba 2 587 dolarech za unci, přičemž minulý měsíc vyšplhalo nad 2 790 dolarů.





Podle jiných výhledů se ropa Brent v příštím roce bude obchodovat mezi 70 a 85 dolary za barel, ačkoliv existuje možnost krátkodobého růstu, pokud Trumpova administrativa utlumí toky z Íránu, uvedli. "Nová americká administrativa dále zvyšuje rizika pro dodávky z Íránu," uvedli analytici s odkazem na prostor pro potenciálně přísnější vymáhání sankcí. "Potenciální posílení americké podpory Izraeli může také zvýšit pravděpodobnost narušení íránských ropných aktiv."





Dále obecně dávají přednost základním kovům před železem a uvedli, že evropský plyn bude čelit v krátkodobém horizontu riziku růstu v důsledku počasí.



Zdroj: Bloomberg, Patria