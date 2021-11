Výrobce kultovního antiviru McAfee koupí za 14 miliard dolarů skupina investorů kolem Permiry či Adventu

Amerického výrobce antivirového softwaru McAfee koupí za více než 14 miliard dolarů (přes 300 miliard Kč) skupina investičních podniků. Firma dnes uvedla, že skupina investorů zahrnuje mimo jiné americkou společnost Advent International a britskou firmu Permira Advisers.



Investoři v rámci dohody za každou akcii McAfee zaplatí 26 dolarů v hotovosti. Kupní cena tak zahrnuje prémii 22,6 procenta ke čtvrteční závěrečné hodnotě akcií na burze. V pátek akcie výrazně posílily, protože list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na své zdroje informoval, že jednání o převzetí podniku směřují k uzavření dohody.



Transakce přichází v době, kdy přechod k práci z domova umocněný pandemií covidu-19 spolu s nárůstem kybernetických útoků zvýšily poptávku po antivirech a kybernetické bezpečnosti, upozornila agentura Reuters. Připomíná i letošní dohodu americké softwarové společnosti NortonLifeLock o převzetí české antivirové firmy . NortonLifeLock za nabídl až 8,6 miliardy dolarů, konečná částka bude záležet na způsobu dokončení transakce.



Společnost McAfee založil v roce 1987 John McAfee. Ten sice firmu později opustil, podnik však stále nese jeho jméno. Letos v červnu byl McAfee nalezen mrtev ve vězeňskécele ve Španělsku. Podle tamních úřadů spáchal sebevraždu. Španělský soud předtím rozhodl o vydání 75letého podnikatele do Spojených států, kde byl stíhán kvůli podvodům, spiknutí a krácení daní. Hrozily mu tam desítky let vězení.



"McAfee patří k nejdůvěryhodnějším značkám v oblasti digitální ochrany spotřebitelů," uvedla společnost Advent. "Protože spotřebitelé čelí novým a spletitým kybernetickým rizikům, vidíme velkou příležitost ve využití technologické platformy McAfee k pokračujícímu zajišťování inovativních řešení schopných chránit všechny aspekty digitálních životů lidí po celém světě," dodala firma.