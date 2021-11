Shell chce zrušit duální akciovou strukturu. Slibuje si rychlejší distribuci akcionářům

Royal Dutch chce zrušit svůj duální systém akcií a zavést pouze jednotné obchodování. Chce tak zvýšit výplaty akcionářům a zjednodušit svou strukturu, uvedl v pondělí tento energetický gigant, který odolává výzvám aktivistických investorů, aby se rozdělil.



Společnost, která si stanovila za cíl postupný přechod od emisí uhlíku, očekává, že ze svého názvu vypustí „Royal Dutch“ a bude se jmenovat jen . Plánuje také přesunout svou daňovou rezidenci z Nizozemska do Británie, kde byla založená.



Tyto kroky přicházejí několik týdnů poté, co hedgeový fond Third Point zveřejnil svůj velký podíl v Shellu a vyzval tohoto ropného a plynárenského obra, aby se rozdělil do několika společností a zvýšil tak svou výkonnost i tržní hodnotu. vrátil úder, když jeho vrcholní manažeři uvedli, že funguje lépe společně než odděleně.



Přechod Shellu na jednotnou třídu akcií by vytvořilo jeden větší soubor kmenových akcií, které může společnost odkoupit, uvedla firma. Akcie budou i nadále kotovány v Amsterdamu, Londýně a New Yorku.

„Zjednodušení je navrženo tak, aby posílilo konkurenceschopnost společnosti a aby urychlilo jak distribuci akcionářům, tak i realizaci strategie stát se podnikem s nulovými čistými emisemi,“ řekl . "Současná složitá struktura akcií podléhá omezením a nemusí být dlouhodobě udržitelná," dodal. si spolu s dalšími evropskými ropnými společnostmi stanovil cíle pro odklon od těžby ropy a zároveň investic do nefosilních zdrojů energie, jako je solární a větrná energie.



Tyto kroky vyžadují, aby alespoň 75 % akcionářů hlasovalo na valné hromadě, která se bude konat 10. prosince, pro tento návrh, uvedl .



V loňském roce opustil svou duální anglo-holandskou strukturu také gigant spotřebitelských produktů Unilever, a to ve prospěch jediného subjektu se sídlem v Londýně.



Zdroj: Reuters