Carbon Tracker: Ropné firmy musí změnit kurz, jinak jejich hodnota propadne

Pokud se ropní giganti neotočí směrem od fosilních paliv, dojde k výraznému propadu hodnoty jejich aktiv. Tvrdí to nová analýza think tanku Carbon Tracker. Jeho ředitel Mike Coffin hovořil na Yahoo Finance o detailech této analýzy.



Carbon Tracker modeloval vývoj poptávky po ropě a zemním plynu ve scénáři, kdy by došlo ke znatelnému snížení emisí tak, jak by bylo nutné pro udržitelný rozvoj. A ve scénáři, ve kterém by nedošlo k výrazným změnám na straně poptávky po těchto energiích. Vedle toho Carbon Tracker namodeloval investice a produkci ropných firem v obou scénářích. Rozdíl v investicích by pak podle odhadů dosahoval asi 1 bilionu dolarů. To podle Coffina ukazuje, jak velkému riziku ropné společnosti čelí a jak velký by mohl být propad hodnoty jejich aktiv.



Podle ředitele by na splnění cílů definovaných v Pařížské dohodě neměly ropné společnosti investovat do nových těžebních projektů, k čemuž ale nedochází. K tomu platí, že i když se firmy, jako je Conoco, snaží o snižování emisí ve svém provozu, stále tu jsou emise generované používáním ropy, kterou tyto firmy vytěží.



Coffin dostal také otázku na to, zda projektované scénáře odrážejí technologie, jakými je třeba zachycování a skladování uhlíku. Odpověděl, že ano a podle jeho názoru dokonce velmi optimisticky. S ohledem na to, že doposud se o těchto technologiích sice hodně hovoří, ale fakticky jsou využívány jen omezeně a uhlík je zachycován a skladován pouze v omezeném množství. Následující graf ukazuje odhady toho, jak moc by musely ropné společnosti snížit svou produkci do roku 2030 tak, aby to bylo v souladu s klimatickými cíli:





Zdroj: Youtube



Podle odhadů od Carbon Trackeru by tedy nejvíce musel svou těžbu a produkci snížit , a to téměř o 70 %. U Exxonu a by to byla naopak asi třetina. Coffin pak dodal, že spoléhat se na skladování a zachycování uhlíku je velmi rizikovou strategií, lepší je podle něj jít cestou řízeného odklonu od fosilních paliv. Co by tedy měly ropné společnosti konkrétně dělat?

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Podle Coffina mohou jít cestou přesunu investic směrem od fosilních paliv k obnovitelným energiím. Nebo se mohou postupně zmenšovat a omezovat své operace. V konečném důsledku by to mělo záležet na jejich akcionářích a na tom, co se jim bude zdát jako lepší cesta z hlediska jejich investic. Důležité je ale podle Coffina hlavně to, aby velké ropné společnosti přestaly investovat do tradičních oblastí.



Zdroj: Yahoo Finance